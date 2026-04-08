"Торги за несколько квадратных километров": Вэнс сделал циничное заявление о войне в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Венгрию заявил, что считает нецелесообразными "торги" между Украиной и Россией за "несколько квадратных километров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Комментируя переговорный процесс по урегулированию российско-украинской войны, Вэнс поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров", очевидно, намекая на то, что Киев должен пойти на территориальные уступки.

"Я бы сказал и россиянам, и украинцам: знаете, на этом этапе мы говорим о торгах по нескольким квадратным километрам территории в ту или иную сторону. Стоит ли это потери сотен тысяч дополнительных российских и украинских молодых мужчин? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения? Мы считаем, что ответ однозначно "нет", - заявил он.

Вице-президент США добавил, что "для танго нужны двое", поэтому россияне и украинцы должны самостоятельно договориться.

"Поэтому хотя Виктор Орбан (премьер Венгрии - ред.) и президент Трамп будут продолжать работать над мирным урегулированием, по сути мы можем только открыть дверь. Россияне и украинцы должны сами через них пройти", - отметил Вэнс.