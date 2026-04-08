ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Торги за несколько квадратных километров": Вэнс сделал циничное заявление о войне в Украине

15:55 08.04.2026 Ср
Вице-президент США призывает Украину и РФ к территориальным уступкам
aimg Татьяна Степанова
"Торги за несколько квадратных километров": Вэнс сделал циничное заявление о войне в Украине Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Венгрию заявил, что считает нецелесообразными "торги" между Украиной и Россией за "несколько квадратных километров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Комментируя переговорный процесс по урегулированию российско-украинской войны, Вэнс поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров", очевидно, намекая на то, что Киев должен пойти на территориальные уступки.

"Я бы сказал и россиянам, и украинцам: знаете, на этом этапе мы говорим о торгах по нескольким квадратным километрам территории в ту или иную сторону. Стоит ли это потери сотен тысяч дополнительных российских и украинских молодых мужчин? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения? Мы считаем, что ответ однозначно "нет", - заявил он.

Вице-президент США добавил, что "для танго нужны двое", поэтому россияне и украинцы должны самостоятельно договориться.

"Поэтому хотя Виктор Орбан (премьер Венгрии - ред.) и президент Трамп будут продолжать работать над мирным урегулированием, по сути мы можем только открыть дверь. Россияне и украинцы должны сами через них пройти", - отметил Вэнс.

Визит Вэнса в Венгрию

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс приехал в Венгрию за несколько дней до парламентских выборов.

Пока что дела у Виктора Орбана идут не очень хорошо. Согласно соцопросам, его опережает Петер Мадьяр - оппозиционер и главный конкурент пророссийского премьера.

Во время визита в Будапешт Венс обвинил украинскую разведку в попытках повлиять на результаты выборов в Венгрии.

Он также поддержал Орбана накануне парламентских выборов и приравнял его к Трампу, назвав обоих "миротворцами".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине Джей Ди Вэнс
Новости
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
