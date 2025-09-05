ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кремль требует "гарантий безопасности" для России, которая сама развязала войну

Пятница 05 сентября 2025 13:32
UA EN RU
Кремль требует "гарантий безопасности" для России, которая сама развязала войну Фото: пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Маловичко Юлия

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что гарантии безопасности для России "должны быть юридически зафиксированы", поскольку "верить на слово никому нельзя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Гарантии для России должны быть оформлены в юридически обязывающие документы, верить на слово никому нельзя", - заявил Песков.

На фоне активного обсуждения украинских гарантий безопасности с мировыми лидерами, российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости таких же "гарантий для РФ".

"Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины", - сказал Путин 5 сентября и "пообещал" исполнять договоренности.

Также он добавил, что в настоящее время обсуждений с Россией гарантий безопасности еще не было.

"С нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал", - уточнил глава Кремля.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что 4 сентября в Париже лидеры ряда европейских стран обсудили гарантии безопасности для Украины. На саммит прибыли представители более 30 государств.

Стало известно, что ряд стран готов отправить в Украину 30 тысяч солдат в рамках гарантий безопасности. Некоторые страны еще не определились.

Большинство государств предоставили конкретику относительно гарантий безопасности. Однако пока только 10 стран согласились на отправку войск в Украину.

Пока известно, что готовы пойти на размещение военных в Украине - Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия.

Между тем в Кремле раскритиковали идею гарантий безопасности Украины от иностранных войск.

Более того, Путин пригрозил, что в случае появления иностранных военных в Украине они станут "законными целями" для российской армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Гарантии безопасности
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России