Путин пригрозил ударами по иностранным войскам в Украине в случае их размещения

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что в случае появления иностранных военных в Украине они станут "законными целями" для армии РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Что касается возможных военных контингентов в Украине... Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, мы исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - сказал диктатор. При этом он добавил, что "в случае достижения долгосрочного мира в Украине иностранные войска потеряют смысл".