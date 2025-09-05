В Кремле раскритиковали идею гарантий безопасности Украины от иностранных войск

Оккупанты заявили, что гарантии безопасности для Украины не могут предусматривать присутствие иностранных военных контингентов. В Кремле утверждают, что такой вариант их не устраивает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос журналистов Песков заявил, что гарантии безопасности Украины не могут обеспечивать иностранные военные контингенты, это не устроит Россию. "Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну", - сказал Песков.