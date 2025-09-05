ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Кремле раскритиковали идею гарантий безопасности Украины от иностранных войск

Украина, Пятница 05 сентября 2025 08:47
UA EN RU
В Кремле раскритиковали идею гарантий безопасности Украины от иностранных войск Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Оккупанты заявили, что гарантии безопасности для Украины не могут предусматривать присутствие иностранных военных контингентов. В Кремле утверждают, что такой вариант их не устраивает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос журналистов Песков заявил, что гарантии безопасности Украины не могут обеспечивать иностранные военные контингенты, это не устроит Россию.

"Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну", - сказал Песков.

Встреча в Париже

Напомним, что вчера, 4 сентября, около 30 мировых лидеров встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Киева.

Переговоры прошли на фоне отсутствия четких гарантий от США, что добавляет дополнительного давления на союзников Украины.

Более того, по данным Reuters, союзники уже завершили технические планы по гарантиям и готовят политический сигнал американскому президенту.

Подтверждением этого стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сообщил, что подготовка гарантий завершена.

Позже СМИ также сообщили, что заседание лидеров стран-участниц "коалиции желающих" в Париже все же завершилось некоторой конкретикой.

В частности, как оказалось, ряд стран готов отправить в Украину 30 тысяч солдат в рамках гарантий безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины Гарантии безопасности
Новости
ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW
ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России