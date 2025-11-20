ua en ru
У Путина не подтвердили наличие совместного с США "мирного плана" по Украине

Четверг 20 ноября 2025 15:32
У Путина не подтвердили наличие совместного с США "мирного плана" по Украине Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил информацию о совместном с США "мирном плане" по завершению войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова во время брифинга, которое цитируют российские СМИ.

У пресс-секретаря Путина спросили, может ли он подтвердить наличие совместного плана США и России по завершению войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

"Нет, я могу по этому сюжету только сказать то, что мы уже неоднократно повторяли. Ничего нового добавить к тому, что было сказано в Анкоридже (на Аляске), мы не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет", - сказал Песков.

"Мирный план" в отношении Украины

Напомним, вчера, 19 ноября в СМИ появилась информация, что американские и российские чиновники подготовили "мирный план" для завершения войны России против Украины.

Он якобы состоит из 28 пунктов и предусматривает выполнение максималистских требований Кремля, в частности, отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности ВСУ.

При этом отмечается, что предложения разрабатывали без участия Украины. Ее планируют поставить перед фактом - инициативу 20 ноября должна представить в Киеве американская делегация.

Сегодня государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил разработку "мирного плана".

Тем временем СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп уже одобрил "мирный план" по Украине.

В то же времяевропейские страны выступили против нового "мирного плана" США, который, вероятно, потребует от Киева отказа от большего количества территорий и частичного разоружения.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что любой план по завершению войны России против Украины требует привлечения украинцев и европейцев.

Подробнее о том, что сейчас известно о "мирном плане" - в материале РБК-Украина.

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Кремль Песков Война в Украине
