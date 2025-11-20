ua en ru
У Путіна не підтвердили наявність спільного зі США "мирного плану" щодо України

Четвер 20 листопада 2025 15:32
UA EN RU
У Путіна не підтвердили наявність спільного зі США "мирного плану" щодо України Фото: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про спільний зі США "мирний план" щодо завершення війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова під час брифінгу, яку цитують російські ЗМІ.

У прессекретаря Путіна запитали, чи може він підтвердити наявність спільного плану США та Росії щодо завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

"Ні, я можу щодо цього сюжету лише сказати те, що ми вже неодноразово повторювали. Нічого нового додати до того, що було сказано в Анкориджі (на Алясці), ми не можемо. Будь-яких новацій у даному випадку у нас немає", - сказав Пєсков.

"Мирний план" щодо України

Нагадаємо, вчора, 19 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що американські та російські чиновники підготували "мирний план" для завершення війни Росії проти України.

Він нібито складається з 28 пунктів і передбачає виконання максималістських вимог Кремля, зокрема, відмову України від частини територій і деяких видів озброєнь та скорочення чисельності ЗСУ.

При цьому зазначається, що пропозиції розробляли без участі України. Її планують поставити перед фактом - ініціативу 20 листопада має представити в Києві американська делегація.

Сьогодні державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку "мирного плану".

Тим часом ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп вже схвалив "мирний план" щодо України.

Водночас європейські країни виступили проти нового "мирного плану" США, який, ймовірно, вимагатиме від Києва відмови від більшої кількості територій та часткового роззброєння.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що будь-який план щодо завершення війни Росії проти України потребує залучення українців та європейців.

Детальніше про те, що наразі відомо про "мирний план" - в матеріалі РБК-Україна.

