Забудьте об "Орешнике": Буданов назвал реальные угрозы со стороны РФ

Российские комплексы "Орешник" и "Кедр" являются прежде всего "демонстративным" средством. Больше проблем для Украины создает другое вооружение России.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на международном форуме "Архитектура безопасности", сообщает корреспондент РБК-Украина .

"У нас проблема более насущная - это обычные, как говорится, уже для нас "Искандеры", это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования, и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты", - рассказал руководитель ОП.

Буданов подчеркнул, что этого вооружения у страны-агрессора сейчас "абсолютно достаточно".

"Может ли это сломать наш моральный дух? Ну, это же риторический вопрос. Поскольку за все эти годы не смогли, то и, думаю, что не смогут", - сказал он.

Что известно об "Орешнике"

Напомним, во время комбинированной ночной атаки на Киев 24 мая россияне применили "Орешник". После удара удалось собрать значительное количество обломков, которые передали специалистам для детального анализа.

Впоследствии к изучению фрагментов новейшей российской ракеты присоединились и западные специалисты. В частности, часть обломков "Орешника" передали американской разведке для проведения дополнительных исследований.

В США отметили, что использование такой ракеты стало очередным шагом Кремля к эскалации войны. В то же время этот пуск дал Украине и ее союзникам возможность получить ценные данные о реальных характеристиках одного из самых секретных российских вооружений.