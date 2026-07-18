Зеленский собрал на совещание генералов: все детали разговора
Украинское военное руководство масштабирует эффективные решения на уровне корпусов и определяет потребности в оружии для тяжелых направлений фронта.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Детали переговоров и ситуация на фронте
Глава государства вместе с заместителем руководителя ОП Украины Павлом Палисой продолжил серию встреч с руководителями корпусов, держащих оборону на наиболее интенсивных участках фронта.
На связи были командиры шести армейских и десантно-штурмовых корпусов - Дмитрий Волошин, Артем Богомолов, Алексей Майстренко, Евгений Ласийчук, Святослав Заиц и Ярослав Сидоров.
Участники обсудили характер боевых действий на Славянском, Покровском, Александровском, Харьковском и других сложных направлениях.
Отдельное внимание было уделено программе справедливого распределения личного состава для боевых бригад, которая работает с декабря и уже доказала свою эффективность.
"Обсудили необходимые поставки оружия и средств для ведения боевых действий, реализации ротаций, защиты нашей логистики и уничтожения логистики россиян. Нужно больше дальнобойной артиллерии - снарядов 155 калибра", - подчеркнул Владимир Зеленский.
По словам президента, приоритетом для войск остается увеличение поставок наземных роботизированных комплексов (НРК). Власть и производители будут привлечены к созданию дополнительных средств для ударов на среднюю дистанцию (мидлстрайков).
Фото: Зеленский обсудил ситуацию на фронте с командирами корпусов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Предложения командиров
Во время разговора руководители корпусов озвучили конкретные технические и стратегические шаги по улучшению обороны.
"Особенно хочу поблагодарить бригадного генерала Волошина за предложения по масштабированию в корпусах той работы, которая уже дает результаты на уровне бригад, по доработке средств и собственному производству", - отметил глава государства.
Он также отметил доклад генерала Майстренко о решении технических проблем на его направлении и ясное видение шагов обеспечения войск от генерала Сидорова.
Возможны кадровые изменения в ВСУ
Напомним, президент Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Однако, по данным журналистов, глава государства пойдет на этот шаг только при условии, что найдет для должности достойную замену.
Ранее в Кабинете министров также высказывали критику в адрес военного руководства. В частности, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров публично заговорил о конфликте с генералитетом.
По его мнению, Украина сможет победить в войне против России, если президент заменит не только главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, но и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Андрея Гнатова.