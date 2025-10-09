ua en ru
Путин признался, что сбил самолет Азербайджана, но обвинил Украину

Четверг 09 октября 2025 15:00
Путин признался, что сбил самолет Азербайджана, но обвинил Украину Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский диктатор во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым фактически признал, что пассажирский самолет AZAL был сбит российскими ракетами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Две ракеты, выпущенные системой ПВО России, не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах", - заявил Путин.

При этом он также отметил, что Россия в день трагедии с самолетом AZAL якобы "вела" три украинских беспилотника, которые в тот же день пересекли границу РФ.

"Россия, согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию в связи с катастрофой самолета Азербайджана", - добавил лидер Кремля.

Авиакатастрофа самолета AZAL в Казахстане

Напомним, 25 декабря в Казахстане в районе городе Актау разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс из Баку в Грозный. Известно, что на борту самолета находились 67 человек, включая экипаж. В результате аварии погибли 38 человек.

По данным СМИ, в Грозном, где в этот день сбивали дроны, могли подбить самолет, поэтому он не смог сесть. В результате Embraer 190 упал в районе города Актау. Как пишет издание Euronews, в Азербайджане подтвердили, что причиной авиакатастрофы была российская ракета.

Стоит заметить, что российский диктатор Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за "трагический инцидент" с самолетом Azerbaijan Airlines. Однако не признал сбивание самолета российской стороной.

Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.

