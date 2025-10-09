Путін зізнався, що збив літак Азербайджану, але звинуватив Україну

Російський диктатор під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим фактично визнав, що пасажирський літак AZAL був збитий російськими ракетами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Дві ракети, випущені системою ППО Росії, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів", - заявив Путін.

При цьому він також зазначив, що Росія в день трагедії з літаком AZAL нібито "вела" три українські безпілотники, які того ж дня перетнули кордон РФ.

"Росія, згідно з домовленостями, надає всіляке сприяння слідству у зв'язку з катастрофою літака Азербайджану", - додав лідер Кремля.