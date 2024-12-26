В Азербайджане подтвердили, что причиной падения самолета под Актау была ракета РФ, - СМИ
Пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" разбился под казахстанским городом Актау из-за того, что его атаковала российская противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Как рассказали изданию азербайджанские правительственные источники, россияне ударили по самолету ракетой класса "земля-воздух".
Собеседники Euronews уточняют, что ракета была выпущена по самолету, когда он находился над Грозным, в районе которого фиксировали активность беспилотников. Она взорвалась рядом с бортом, а ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа.
Также, как уточняют источники журналистов, поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах в то время, когда пилоты запросили экстренную посадку. Самолету приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау.
Euronews выяснило, что системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.
Авиакатастрофа в Казахстане
Напомним, вчера, 25 декабря, в Казахстане разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", в результате чего погибли 38 человек. Еще десятки пассажиров получили ранения, их госпитализировали.
После этого в сети обнародовали фото, на которых можно было заметить, что обшивку самолета повредили осколки.
На этом фоне руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что самолет сбил российский зенитный ракетный комплекс. Это произошло из-за того, что россияне не закрыли воздушное пространство над Грозным во время атаки дронов на город.
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