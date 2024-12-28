Катастрофа AZAL. Путин извинился перед Азербайджаном, но не за сбитый самолет

Российский диктатор Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за "трагический инцидент" с самолетом Azerbaijan Airlines. Однако диктатор не признал сбитие самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Путин в ходе разговора с Алиевым утверждал, что самолет Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный 25 декабря, пытался зайти на посадку дважды. Также диктатор сказал, что в момент захода самолета на посадку аэропорты Грозного, Моздока и Владикавказа атаковали украинские беспилотники, а российская ПВО "отражали эти нападения".

Они обсудили катастрофу пассажирского самолета AZAL. Как утверждает Кремль, Путин извинился перед Алиевым за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России", а не за сбитие самолета Embraer 190 в Грозном.

Кремль сообщил, что российский диктатор созвонился с президентом Азербайджана. РосСМИ пишут, что разговор состоялся по инициативе российской стороны

Авиакатастрофа в Казахстане

В районе города Актау в Казахстане 25 декабря упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс J2-8243 из Баку в Грозный.

Всего на борту самолета находилось 67 человек, из них 38 человек погибли, включая пилотов.

В сети заявили, что причиной катастрофы было столкновение самолета с птицами. Однако позже, когда были опубликованы кадры с места трагедии, появилась информация, что самолет подбила российская ПВО. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что самолет был сбит системой "Панцирь С1" на территории РФ.

В Azerbaijan Airlines заявили, что катастрофа произошла из-за "физического и технического внешнего воздействия". При этом Россия не признает, что подбила самолет.

Подробнее об авиакатастрофе в Казахстане и как Россия пытается избежать ответственности - в материале РБК-Украина.

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