Катастрофа самолета в Казахстане: азербайджанский борт могли обстрелять в России
Сегодня в Казахстане разбился пассажирский самолет. На его обшивке обнаружили следы возможного обстрела с земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское "Агентство.Новости".
Российское СМИ Telegram-канал Fighterbomber, который опубликовал видео с обломками самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.
На видео снята хвостовая часть самолета, на обшивке видны следы, похожие на следы от поражающих элементов. Автор канала намекнул, что причиной катастрофы могло быть не столкновение с птицами, как звучит сейчас основная официальная версия.
Ранее также сообщалось, что в Чечне, где сегодня должен был сесть самолет, сбили несколько дронов.
Один из пассажиров, выживших после крушения самолета, Субхонкул Рахимов рассказал, что пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном.
"В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв - я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела", - сообщил он.
Катастрофа в Казахстане
Напомним, что пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный сегодня разбился в Актау. Сначала самолет должен был сесть в Грозном. Однако в аэропорту сообщили, что лайнер не смог это сделать из-за тумана.
Однако, по данным издания, аэропорт мог быть закрыт из-за атаки БПЛА. О том, что регион атаковали дроны, примерно во время запланированной посадки сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO.
Близкий к силовикам телеграм-канал Baza в свою очередь заявил, что в аэропорту Грозного был объявлен план "Ковер", что означает закрытие аэропорта на посадку для самолетов.
Детали о крушении самолета можно узнать в материале РБК-Украина.
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