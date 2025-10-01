Путин впервые с начала войны может посетить Индию для встречи с Моди, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV .

Сообщение об официальном визите происходит на фоне обострения напряженности между Нью-Дели и Вашингтоном в отношении торговых отношений Индии с Россией.

О визите высокого уровня впервые было объявлено во время визита советника по национальной безопасности Аджита Довала в Москву в августе, но в то время даты еще не были окончательно определены. Позже Путин встретился с премьер-министром Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Что предшествовало

Напомним, 6 августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% тарифы против Индии. Причиной стало продолжение Индией закупок российской нефти. Эти тарифы стали дополнением к 25%-ным пошлинам на индийские товары, которые вступили в силу в США с 1 августа.

В МИД Индии отреагировали на новые меры, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти. Тем временем в США уверяют: пошлины в 25% - это только начало кампании давления на покупателей российской нефти.

По данным источников, компании ожидали указаний от правительства после решения США ввести дополнительные 25% пошлины на индийские товары. Новые меры были реакцией на непрекращающийся импорт российской нефти.

В то же время РФ побуждает Индию покупать больше российской нефти. Взамен обещает увеличить товарооборот с этой страной и "помочь" справиться с таможенным давлением на Нью-Дели со стороны США.