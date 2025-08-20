Россия обещает Индии "помочь с пошлинами" и предлагает еще больше дешевой нефти, - СМИ

Российский режим побуждает Индию покупать больше российской нефти. Взамен обещает увеличить товарооборот с этой страной и "помочь" справиться с таможенным давлением на Нью-Дели со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива 20 августа заявил, что Россия ожидает увеличения закупок российской нефти индийскими нефтеперерабатывающими заводами, или хотя бы сохранения их уровня на текущем показателе.

Более того, Грива признал, что Россия сейчас продает Индии нефть со скидкой в 5% и размечтался, что индийско-российская торговля будет расти ежегодно на 10%.

Издание напомнило, что заявление россиянина прозвучало на фоне роста таможенного давления на Индию со стороны США. После тарифов, которые Вашингтон объявил против Нью-Дели, индийский импорт нефти из России упал в два раза.

Кремль, похоже, прекрасно понимает, что может потерять одного из главных покупателей нефти. Старший дипломат РФ в Индии Роман Бабушкин уже наобещал Нью-Дели "золотые горы": мол, Россия готова покупать больше индийских товаров, которые пострадали от пошлин США. А еще РФ готова оказать Индии помощь с производством реактивных двигателей на внутреннем рынке.