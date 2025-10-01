ua en ru
Путін вперше з початку війни може відвідати Індію для зустрічі з Моді, - ЗМІ

Середа 01 жовтня 2025 14:57
Путін вперше з початку війни може відвідати Індію для зустрічі з Моді, - ЗМІ Фото: Путін та Моді (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, відвідає Індію 5-6 грудня, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Про візит високого рівня вперше було оголошено під час візиту радника з національної безпеки Аджіта Довала до Москви у серпні, але на той час дати ще не були остаточно визначені. Пізніше Путін зустрівся з прем'єр-міністром Моді на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї.

Повідомлення про офіційний візит відбувається на тлі загострення напруженості між Нью-Делі та Вашингтоном щодо торгівельних відносин Індії з Росією.

Що передувало

Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Причиною стало продовження Індією закупівель російської нафти. Ці тарифи стали доповненням до 25%-вих мит на індійські товари, які набули чинності в США з 1 серпня.

У МЗС Індії відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти. Тим часом в США запевняють: мита у 25% - це тільки початок кампанії тиску на покупців російської нафти.

За даними джерел, компанії очікували вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові 25% мита на індійські товари. Нові заходи були реакцією на безперервний імпорт російської нафти.

У МЗС Індії відразу почали виправдовувати необхідність купівлі російської нафти, пояснюючи це внутрішніми потребами країни та енергетичною безпекою.

Водночас РФ спонукає Індію купувати більше російської нафти. Натомість обіцяє збільшити товарооборот з цією країною та "допомогти" впоратися із митним тиском на Нью-Делі з боку США.

