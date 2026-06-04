Путин на фоне разгромных ударов ВСУ похвастался российской системой ПВО

Российский диктатор Владимир Путин считает, что у России есть система противовоздушной обороны, которой "нет у Украины".

Как передает РБК-Украина , об этом глава Кремля заявил на встрече с руководителями информагентств.

По словам Путина, "западные спонсоры" поставляют Украине большое количество беспилотников, в том числе и дальнобойных.

"Некоторые из них, к сожалению для нас, прорываются, но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет. Просто отдельные есть элементы, но системы нет", - похвастался диктатор.

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Успешные удары Украины

Стоит заметить, что только вчера, 3 июня, украинские защитники атаковали дронами Санкт-Петербург.

Одной из целей стал Петербургский нефтяной терминал, являющийся крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом на северо-западе России и имеющий стратегическое значение для безопасности РФ.

На территории предприятия площадью 37 гектаров расположен 21 резервуар для хранения топлива, а его пропускная способность составляет 12,5 миллиона тонн в год. В результате ударов на объекте вспыхнул масштабный пожар, который под утро усилился из-за новых взрывов.