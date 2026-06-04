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Путин выдумал свою "формулу мира" с Украиной и вспомнил о компромиссах

20:40 04.06.2026 Чт
2 мин
Диктатор не отказывается от своих военных целей
aimg Иван Носальский
Путин выдумал свою "формулу мира" с Украиной и вспомнил о компромиссах Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин считает, что Россия сможет и получить Донбасс под свой контроль, и заключить мирную сделку с Украиной.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил на встрече с руководителями информагентств.

У главы Кремля спросили, чего он хочет: контролировать весь Донбасс или заключить сделку.

"Одно другого не исключает - контролировать весь регион Донбасса и заключить сделку. Почему вы взяли, что это находится в противоречии?" - ответил Путин.

Отдельно он заверил, что якобы "безусловно готов" и хочет договориться с Украиной мирными средствами. Но только "на той базе", о которой речь шла в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы готовы пойти на компромиссы, о которых говорили в Анкоридже. Надо, чтобы на компромиссы готова была пойти и Украина", - сказал диктатор.

Он в очередной раз нафантазировал, что ситуация на поле боя для Украины якобы плохая, упомянув принудительную мобилизацию и дизертиров.

Чего хочет Россия

Напомним, российские чиновники уже многократно требовали, чтобы Украина отдала весь Донбасс под контроль РФ. При этом сохранить жизни людей и прекратить огонь по текущей линии фронта Кремль отказывается.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что дарить Донбасс россиянам никто не будет. При этом он выражал готовность к встрече с Путиным, чтобы решить все вопросы на уровне лидеров. Сам глава Кремля такой встречи не хочет, пока не удовлетворят его требования.

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