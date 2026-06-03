ua en ru
Ср, 03 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Спутниковые снимки раскрыли последствия атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

17:15 03.06.2026 Ср
2 мин
РосСМИ сообщают, что ликвидация последствй все еще продолжается
aimg Анастасия Никончук
Спутниковые снимки раскрыли последствия атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге Фото: нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (росСМИ)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Украинские дальнобойные беспилотники нанесли удары по объектам, связанным с обеспечением военных потребностей России. По данным международных СМИ, под атакой оказался нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, а также инфраструктура в районе Кронштадта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию OSINT-аналитика MizarVision Watcher в сети Х.

Читайте также: Дроны атаковали нефтяной терминал в Петербурге: вспыхнул масштабный пожар

Спутниковые снимки из Санкт-Петербурга зафиксировали крупный шлейф дыма над портовой зоной после удара украинских дальнобойных беспилотников по Петербургскому нефтяному терминалу.

О последствиях атаки сообщили агентства Reuters и AP. Согласно опубликованной информации, кроме нефтяного объекта целью стали объекты инфраструктуры в районе Кронштадта, которые связаны с военной деятельностью России.

Дым над портом после удара

На спутниковых изображениях видно значительное задымление в районе порта Санкт-Петербурга.

Дымовой шлейф поднялся над территорией после атаки украинских беспилотников, которые достигли нефтяного терминала.

Международные СМИ отмечают, что удар пришелся по одному из важных объектов российской инфраструктуры в северо-западной части страны.

Под атакой оказались объекты возле Кронштадта

По данным Reuters и AP, украинские силы также нанесли удары по инфраструктуре в районе Кронштадта. Речь идет об объектах, которые имеют отношение к военному сектору России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пораженные цели связаны с функционированием российской военной машины.

Форум Кремля оказался на фоне последствий атаки

Удар произошел в день открытия Петербургского международного экономического форума.

Мероприятие традиционно считается одной из ключевых площадок, на которых российские власти демонстрируют экономические возможности страны.

На этот раз проведение форума сопровождалось сообщениями об атаке, задымлением над городом и обсуждением эффективности российской системы противовоздушной обороны.

Напоминаем, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" прокомментировал ночной удар украинских беспилотников по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге, отметив результаты операции после появления сообщений о поражении объекта и последствиях атаки на российскую инфраструктуру.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Российская Федерация
Новости
Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами
Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами
Аналитика
Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта
Мария Волощукредактор РБК-Украина Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта