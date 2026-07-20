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Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)

14:43 20.07.2026 Пн
2 мин
Большинство пораженных вражеских объектов находились в российском Ейске
aimg Валерий Ульяненко
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео) Фото: украинский военный (Getty Images)
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Операторы Сил беспилотных систем в ночь на сегодня уничтожили восемь важных элементов российской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Попадания были совершены в оперативной глубине врага. В частности, шесть объектов ПВО поражены в Краснодарском крае РФ и еще два - на временно оккупированной территории Запорожской области.

В результате работы операторов 1 ОЦ СБС были ликвидированы и выведены из строя:

  • ЗРК "ТОР-М2" - в районе населенного пункта Ейск (Краснодарский край, РФ);
  • РЛС "Каста-2Е2" - в районе Ейска;
  • РЛС "Гамма-С1М" - в районе Ейска;
  • 2 единицы РЛС "Небо-СВ" - в районе Ейска;
  • РЛС "Небо-У" - в районе Приморско-Ахтарска (Краснодарский край, РФ);
  • ЗРК "БУК-М1" - в районе села Зеленополь (ТОТ Запорожской области);
  • РЛС - в районе села Данило-Ивановка (ТОТ Запорожской области).

"Мадяр" подчеркнул, что уничтожение военных, энергетических и логистических способностей российских оккупантов будет продолжаться и дальше.

Напомним, спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили координационный центр ФСБ РФ на временно оккупированной территории Херсонской области. В момент поражения там могли находиться около 100 окупантов.

Отметим, украинские военные атаковали объекты в Московском регионе и не только. Под ударом оказались вражеские логистические объекты, нефтебаза и вражеские суда в Черном море.

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Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
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