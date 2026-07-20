Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)

Операторы Сил беспилотных систем в ночь на сегодня уничтожили восемь важных элементов российской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Попадания были совершены в оперативной глубине врага. В частности, шесть объектов ПВО поражены в Краснодарском крае РФ и еще два - на временно оккупированной территории Запорожской области.

В результате работы операторов 1 ОЦ СБС были ликвидированы и выведены из строя:

ЗРК "ТОР-М2" - в районе населенного пункта Ейск (Краснодарский край, РФ);

РЛС "Каста-2Е2" - в районе Ейска;

РЛС "Гамма-С1М" - в районе Ейска;

2 единицы РЛС "Небо-СВ" - в районе Ейска;

РЛС "Небо-У" - в районе Приморско-Ахтарска (Краснодарский край, РФ);

ЗРК "БУК-М1" - в районе села Зеленополь (ТОТ Запорожской области);

РЛС - в районе села Данило-Ивановка (ТОТ Запорожской области).

"Мадяр" подчеркнул, что уничтожение военных, энергетических и логистических способностей российских оккупантов будет продолжаться и дальше.