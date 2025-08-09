Путин попытался взять Украину, это было его главной ошибкой, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин попытался взять Украину. Это было его главной ошибкой, ведь он решил не считаться с украинцами.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.
"Путин не верил в наших людей, поэтому принял это свое безнадежное решение попытаться взять Украину. Это было его главной ошибкой - не считаться с украинцами. Я верю в наших людей, потому что украинцы сильные, потому что украинцы защищают свое", - отметил Зеленский.
Президент Украины также подчеркнул, что многие государства стали на сторону Украины за время войны.
"Даже те, кто с Россией, знают, что она творит зло. Конечно, мы не дадим России наград за сделанное", - добавил глава государства.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, что 6 августа спецпредставитель президента США Стиву Уиткофф посетил Москву, и встретился с Путиным для обсуждения возможности завершить войну РФ против Украины.
В тот же день президент США Дональд Трамп рассказал президенту Украины об этой встрече, украинский лидер предположил, что сейчас Россия больше настроена на перемирие.
В Bloomberg со ссылкой на источники, отметили что американские и российские чиновники готовят соглашение о прекращении войны.
При этом сам Трамп заявил, что возможный мирный план предусматривает возвращение Украине части территорий и взаимный обмен земель с Россией.
Часть этих договоренностей якобы может быть закреплена на встрече Трампа и Путина, предварительные договоренности о которой появились после визита Виткоффа в Москву.
На днях The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. Впоследствии это подтвердили в Белом доме.
Сам же Трамп сегодня, 9 августа, заявил, что его встреча с Путиным состоится в "популярном месте".
Впоследствии Трамп заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Однако, по его словам, дальнейшие подробности встречи пока не будут раскрываться.