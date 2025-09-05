Путин отрицает стагнацию российской экономики, о которой заявили его банкиры
Владимир Путин пока отрицает прекращение роста экономики России, о котором заявил глава крупнейшего банка РФ Сбербанка Герман Греф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Восточного экономического форума" во Владивостоке.
Модератор спросила, согласен ли Путин со словами Грефа о стагнации.
"Нет", - сказал Путин и добавил, что Греф знает о его несогласии и является участником совещаний с правительством и центральным банком.
"У некоторых членов правительства такое же мнение. Это связано с тем, что центральный банк зажимает, держит высокую ставку. А держит он, чтобы побороть инфляцию", - рассказал Путин.
По его словам, центробанк решает проблему макроэкономического характера, "а для этого надо обеспечить мягкую посадку экономики".
Путин признал, что "в некоторых отраслях ситуация непростая". "Но все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет", - добавил он.
Он также заявил, что в конечном итоге удастся снизить инфляцию и обеспечить "достаточные" темпы экономического роста.
Стагнация - рецессия
Напомним, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России во втором квартале 2025 года фактически остановилась.
"Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию", - сказал он.
Он отметил, что к этому привели сочетание геополитических факторов, колебания курса рубля и падение цен на сырьевых рынках. Греф подчеркнул, что главным фактором, ограничивающим рост, остается ключевая ставка ЦБ. В настоящее время она составляет 14%.
Стагнация экономики - это ситуация, когда экономический рост практически отсутствует или очень слабый в течение длительного времени. В этот период уровень производства, занятости и доходов не увеличивается, экономика не развивается.
Рецессия - это более резкое и заметное падение экономической активности, обычно измеряемое сокращением ВВП.
МВФ ожидает, что после двух лет военного бума российская экономика вернется в привычное состояние стагнации и продолжит накапливать отставание как от развивающихся, так и от развитых стран.
По прогнозу МВФ за июль 2025 года, в текущем году темпы роста российского ВВП замедлятся до 0,9% и до 1,0% в 2026 году. В 2024 году рост был на уровне с 4,1%.
Экономика меньше Техаса
Экономика России занимает очень незначительную долю в мировой - около 2%. Генсек НАТО Марк Рютте в связи с этим сравнил Путина с губернатором Техаса.
В 2024 году размер экономики РФ составлял 2 трлн долларов при населении 141 млн человек. Объем ВВП Техаса - 2,7 трлн долларов при населении 31 млн человек.