Путин отрицает стагнацию российской экономики, о которой заявили его банкиры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Восточного экономического форума" во Владивостоке.

Модератор спросила, согласен ли Путин со словами Грефа о стагнации.

"Нет", - сказал Путин и добавил, что Греф знает о его несогласии и является участником совещаний с правительством и центральным банком.

"У некоторых членов правительства такое же мнение. Это связано с тем, что центральный банк зажимает, держит высокую ставку. А держит он, чтобы побороть инфляцию", - рассказал Путин.

По его словам, центробанк решает проблему макроэкономического характера, "а для этого надо обеспечить мягкую посадку экономики".

Путин признал, что "в некоторых отраслях ситуация непростая". "Но все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет", - добавил он.

Он также заявил, что в конечном итоге удастся снизить инфляцию и обеспечить "достаточные" темпы экономического роста.