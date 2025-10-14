Россия не восстановит переработку нефти раньше середины 2026 года из-за атак Украины, - МЭА

Удары украинских дронов по НПЗ будут сдерживать переработку нефти в России как минимум до середины 2026 года. Из-за атак Москва теряет доходы и вынуждена ограничивать экспорт топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства ( МЭА ).

Киев усилил атаки на энергетическую инфраструктуру России, включая нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и морские терминалы. Целью таких ударов является сокращение доходов Кремля и ограничение способности снабжать топливом фронт.

С начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским НПЗ. Это привело к дефициту бензина в нескольких регионах, включая оккупированный Крым, и заставило Москву ввести ограничения на экспорт топлива до конца года.

МЭА ухудшило прогноз по восстановлению переработки

"Ранее мы предполагали нормализацию переработки к концу года, но теперь придерживаемся более осторожного прогноза", - говорится в отчете агентства. По оценке МЭА, переработка нефти в России составит менее 5 млн баррелей в день до июня 2026 года.

Позднее возможен рост до 5,4 млн баррелей в день, однако прогноз будет уточняться по мере поступления новых данных. "Все более масштабная кампания украинских дронов против российских НПЗ и инфраструктуры" уже снизила переработку примерно на 500 тысяч баррелей в день, отметили аналитики.

Россия скрывает данные о нефтяной отрасли

Как отмечает Bloomberg, российское правительство засекретило большую часть энергетической статистики, включая объемы переработки нефти и производство топлива. Это затрудняет оценку ущерба от ударов дронов.

Заместитель премьер-министра Александр Новак недавно заявил, что переработка нефти в стране якобы растет и покрывает внутренний спрос. Однако независимые оценки показывают обратное: часть мощностей простаивает из-за повреждений.

Доходы России от нефти продолжают падать

На фоне сокращения переработки Москва увеличила экспорт сырой нефти до 5,1 млн баррелей в сутки в сентябре - максимума с мая 2023 года. Тем не менее, доходы от экспорта нефти упали до 13,4 млрд долларов, минимума за три месяца.

По данным МЭА, экспорт нефтепродуктов сократился до 2,4 млн баррелей в день - самого низкого уровня за десятилетие, если не считать периода пандемии в 2020 году.

Снижение нефтяных доходов усложняет наполнение бюджета России, которая продолжает активно финансировать четвертый год войны против Украины. Правительство ожидает, что поступления от нефтегазового сектора в 2025 году станут самыми низкими с начала пандемии.