"Шахеды" стали умнее: что Россия встроила в иранские дроны и как ответит Украина

Россия уже почти год ежедневно обстреливает Украину иранскими "шахедами". Они являются важной составляющей каждой массированной атаки, залетая в украинские города сотнями. Почему дронов вдруг стало так много, а процент их поражения снизился и кто помог России модернизировать иранские БПЛА, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

Россия впервые ударила иранскими дронами по Украине спустя чуть больше чем полгода от начала большой войны. Первые Shahed-136, которые россияне назвали "Герань", применялись около передовой или по ближайшим крупным городам вблизи линии фронта. Довольно быстро военное руководство РФ пришло к тому, что дроны – это относительно дешевый инструмент для массированных обстрелов.

"Шахеды" стали закупать в промышленных масштабах, а чуть позже в России начали их производство, чтобы не зависеть от нестабильных союзников и нарастить арсенал этого оружия. Еще какое-то время Москве понадобилось, чтобы пустить иранский дрон на конвейер и, опробовав его в обстрелах, модернизировать.

Регулярные атаки иранскими БПЛА начались в августе 2024 года. С тех пор "шахеды" бьют по украинским городам практически каждый день. Они стали более маневренными, некоторые их модификации – более быстрыми, а еще их стало гораздо больше. Сегодня атакой нескольких сотен дронов уже мало кого можно удивить. Рекордным стал массированный обстрел Украины в ночь на 9 июля – Россия запустила 728 дронов.

В стремлении защитить страну от БПЛА украинское военное руководство пытается придумать способ, как ответить на модернизацию "шахедов" релевантно. Поэтому в ход идет запуск перехватчиков, увеличение количества мобильных огневых групп и другие, менее очевидные способы.

Ставка на дроны

Российское военное руководство не сразу оценило эффективность беспилотных летательных аппаратов. Долгое время противник делал ставку на артиллерию, ракеты и авиационные бомбы. Реактивные системы залпового огня использовали для фронта и террора близлежащих населенных пунктов, ракеты для уничтожения военных и гражданских целей, а ФАБы – как придется. К примеру, в Мариуполе российские пилоты с помощью фугасных бомб уничтожали жилые кварталы и завод "Азовсталь".

Первые месяцы полномасштабной войны войска РФ применяли дроны на фронте, в основном, с целью разведки, реже – дроны-камикадзе типа ZALA Lancet. Иранские Shahed-136 появились на вооружении у России в сентябре 2022 года. Этот дешевый, но довольно эффективный БПЛА, россияне закупили у Тегерана ограниченной партией, поняли его преимущества, и с тех пор он стал своеобразной базой для любых обстрелов. Особенно если речь идет о массированных атаках на города.

В июне 2023 года в России уже стартовала сборка первых иранских "шахедов", о чем сообщили в расследовании The Washington Post. В последующие месяцы россияне активно наращивали производство дронов. Их целью были тысячи БПЛА к 2025 году и они к ней пришли.

Для того, чтобы производить такое количество этих дронов типа "шахед", Кремль построил большой завод в "Особой экономической зоне производственно-промышленного типа "Алабуга" в Республике Татарстан. Их же сами россияне стали называть "Герань-2". Вероятно, поначалу это название придумали для того, чтобы скрыть иранское происхождение этих БПЛА.

Shahed-136 (фото: defenceua.com)

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в 2024 году Россия произвела более 10 тысяч "Гераней" и 7 тысяч "Гербер" – так называемых дронов-обманок. В 2025 году производство нарастили.

"В 2025 году предприятие планирует нарастить производство БПЛА. В целом, предусматривается изготовить более 30 тысяч БПЛА "Герань-2" и более 33 тысяч БПЛА "Гербера", – сообщило ГУР в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, производство наращивается в АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" – там россияне планируют изготовить 5,7 тысяч ударных дронов "Гарпия-А1", которые по своей конструкции идентичны с Shahed-136. В 2024 году таких БПЛА, по данным ГУР, было произведено более 3,4 тысяч единиц.

Исходя из того, как россияне в какой-то момент стали активно производить разные ударные дроны, становится очевидно – в Москве поняли, как удешевить массированные обстрелы. Но долгое время иранские БПЛА служили, скорее, элементом террора, нежели эффективным инструментом для поражения целей. Поэтому дроны решили модернизировать.

Развитие "Шахеда"

Эксперты делят модернизацию иранского "шахеда" на два периода. На протяжении первого – россияне пытались заменить компоненты дрона деталями своего производства: меняли материалы для фюзеляжа, ставили дополнительные антенны, устанавливали свои блоки управления и даже сим-карты.

Потом в дрон вмонтировали китайский двигатель, поэтому он стал более мощным и смог подниматься на такие высоты, на которых их трудно достать пулеметами или мобильной ПВО. Помимо этого, россияне активно изучают и "списывают" местность для более точных ударов, используя при этом дроны-разведчики. Поэтому "шахеды" теперь летают так низко, что опять же представляет определенные сложности для противовоздушной обороны.

Кроме того, "шахед" стал летать по более сложной траектории – не от точки до точки, а с маневрами, что усложняет работу ПВО. Но существенно на саму эффективность дрона это не повлияло – он продолжал летать со скоростью до 200 км в час максимум, был довольно неловким. Потом – в мае 2024 года российский президент Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов съездили в Китай. По мнению некоторых экспертов, этот визит стал отправной точкой для старта второго этапа модернизации "шахедов".

"Я думал, зачем они ездили туда. Думал, может, это было связано с заменой двигателя, возможно обсуждали реактивные двигатели, потому что у россиян такого производства малогабаритных, газотурбинных двигателей нет. А потом, где-то с февраля начали появляться сообщения о том, что "шахеды" стали другими", – отмечает авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина.

Военные сбивают дрон над Черниговской областью, 2024 год (фото: Getty Images)

Первое, о чем эксперту рассказали военные мобильных огневых групп – реакция дрона на луч прожектора. Впервые БПЛА, увидев луч, пикетировал на группу ПВО.

Потом появилась информация, что те же "шахеды" стали выполнять функцию разведчиков. Сначала один дрон летит на низкой высоте, "срисовывает" информацию, передает ее, а затем уже начинается массированная атака и на точки летят десятки БПЛА. Причем "работали" ударные дроны уже с больших высот – около 3-4 тысяч метров, где их фактически невозможно достать мобильным огневым группам.

Из последних главных модернизаций "шахеда" можно выделить следующие – дроны стали более устойчивыми к РЭБ за счет системы навигации "Kometa-M", в некоторых БПЛА обнаружили вращающиеся панорамные камеры, которые передают видео через сетевые каналы. Их оснащивают новыми типами боевой части – не только фугасной, осколочно-фугасной или зажигательной, но и кассетной и кумулятивной. Также часть "шахедов" оборудовали турбореактивными двигателями, которые увеличивают скорость дрона на его конечном участке траектории полета.

Помимо этого, у отдельных дронов фиксируют элементы искусственного интеллекта, а именно AI-модуль. Эта система позволяет "шахеду" анализировать визуальную, тепловую и радиолокационную информацию в реальном времени и самостоятельно принимать решения, если связь с оператором прервана. И что самое важное – БПЛА может сам распознавать объекты, используя алгоритмы компьютерного зрения. То есть, он определит, что перед ним – склад, вышка или железнодорожный узел.

"Совсем недавно в Шань-Джоу была выставка робототехники, в основном там были дроны разных типов. Наземные, надводные, даже подводные. Китайцы очень опытные в технологиях искусственного интеллекта и управления надводными системами, и они далеко ушли. Я не исключаю, что именно они позволили россиянам сделать эти "коробочки". Потому что в Елабуге таких специалистов нет по определению. Там просто завод – ПТУшники-сборщики, пара инженеров и все", – добавляет Криволап.

После атаки на Украину 4 июля министр иностранных дел Андрей Сибига опубликовал в социальных сетях фото куска сбитого "шахеда" – на одной из деталей было написано, что она произведена в Китае в мае 2025 года.

"С каждым месяцем мы видим всё больше китайских комплектующих в дронах Shahed. Их становится ключевая масса. Россия заменяет американские и европейские компоненты китайскими, и именно эти детали позволяют “шахедам” лучше ориентироваться, преодолевать радиоэлектронную борьбу и точнее попадать в цель", – отмечает уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

После того, как военные обнаружили в "шахедах" китайские комплектующие, Украина ввела санкции против ряда китайских компаний. Но это едва ли остановит намерение Китая и дальше помогать России модернизировать свои дроны. А это значит, что Киеву надо найти способ, как на это ответить.

Новые дроны – новые методы

Несколько западных СМИ пишут, что в последнее время процент российских БПЛА, которые прорываются через украинскую ПВО, увеличился. По их оценкам, если раньше этот показатель был на уровне о 10-15%, то сейчас – 15-20%. Причин много – и массированные залпы, которых не было прежде, и модернизация дронов. И еще одна немаловажная – высота, на которую противник теперь поднимает БПЛА.

Мобильная огневая группа (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Летом 2025 года в Украине впервые заговорили о дронах-перехватчиках. В июле издание Reuters сообщило, что Киев готов инвестировать 6,2 млн долларов в создание и массовое производство подобных БПЛА. Они предназначены для борьбы с "шахедами" и другими дронами-камикадзе, которые терроризируют украинские города. И эти перехватчики, по утверждению издания, уже прошли первые испытания, результат которых удовлетворил военное командование.

Сам по себе дрон-перехватчик относительно дешевый. По крайней мере в разы дешевле ракет, которые могут сбивать иранские БПЛА на больших высотах. Основная проблема в том, что самих перехватчиков пока недостаточно для того, чтобы эффективно противодействовать "шахедам". А для поражения одного вражеского дрона одного перехватчика чаще всего может быть недостаточно.

В связи с этим 23 июля первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина готова законтрактовать все дроны-перехватчики, которые компании успеют произвести до конца года. А по словам министра обороны Дениса Шмыгаля, его ведомство уже заключило четыре контракта на эти перехватчики на сумму более 3 млрд гривен. Но чтобы разогнать производство до той степени, когда на каждые 700 российских дронов у нас будет 700 перехватчиков (а то и вдвое больше) – нужно время. Его у Украины нет, ведь массированные атаки происходят регулярно.

Кроме того, время нужно и на так называемый "боевой налет".

"Эти дроны работают как FPV, то есть, нужны операторы. Для того, чтобы поражать то количество "шахедов", которые применяются в атаке, а они сбиваются в стаи, нужно на каждый "шахед" хотя бы два дрона-перехватчика, а каждый дрон – это оператор. То есть надо подготовить невероятное количество операторов, чтобы иметь возможность перехватывать эти дроны. И операторы должны набраться опыта", – добавляет Криволап.

Но пока, в виду того, что дронов-перехватчиков мало, военное руководство оперирует тем, что есть. Например, используют средства электронного подавления или сбивают дроны прямо с легкомоторных самолетов.

"Есть государственные самолеты, а есть частные, которые берут стрелка, разыскивают дроны и сбивают их с ружья. Ну и старые, которые есть, перед тем как заходить на цель, они снижаются, и на этом этапе маршрута по ним тоже можно работать", – отмечает военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии РБК-Украина.

Мобильная огневая группа на ночном дежурстве (фото: Facebook)

Еще одна идея, которую предлагает военное командование – привлечение общества к борьбе с дронами. В июне Кабмин одобрил экспериментальный проект, цель которого – сформировать группы противовоздушной защиты на базе ДФТГ (добровольческие формирования территориальных громад – ред.). Министерство обороны обязуется учить желающих, обеспечивать их средствами поражения, брать на учет и платить деньги – отдельные нардепы говорят о 100 тысячах гривен за сбитые дроны.

Иными словами, пока в руках военных нет эффективного дешевого и массового инструмента для системной борьбы с модернизированными "шахедами", командование вместе с правительством пытаются придумать альтернативные варианты. Покажут ли они результат – пока проанализировать сложно.

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В нынешней войне обе стороны периодически вырываются вперед, придумывая нечто новое и инновационное. Первыми массово использовать дроны на фронте стали украинские войска, чем выиграли время и преимущество. Но ненадолго – россияне тоже развиваются и быстро приспосабливаются к новым обстоятельствам. Как следствие – сотни дронов, которые из России в Украину могут запускать регулярно.

Пока в РФ не готовы атаковать украинские города сотнями единиц БПЛА ежедневно, Киеву нужно снова захватить инициативу. Дроны-перехватчики – это эффективный ответ на большое количество вражеских "шахедов", но пока Украина играет не на опережение.