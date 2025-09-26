Два месяца DeepStrike уже вызвали топливный кризис на территории России, - Сырский

Удары по топливному комплексу РФ вызвали проблемы с логистикой и снабжением ее армии. Это непосредственно влияет на способность врага вести активные операции.

Об этом журналистам сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает корреспондент РБК-Украина .

По его словам, подразделения, осуществляющие дальнее огневое поражение, уже достигли заметных результатов против врага.

Что такое DeepStrike и как работает

"Это - наша сильная сторона, эффективная программа, которая уже доказала свою результативность. Это - части Сил беспилотных систем, осуществляющих дальнее огневое поражение", - сказал Сырский.

По его данным, система позволяет поражать важные цели на большом расстоянии и постоянно совершенствуется.

Последствия ударов для военно-промышленного потенциала России

"Только за неполные два месяца поражено 85 важных объектов на территории врага. Из них 33 - военные цели: базы, склады, арсеналы, аэродромы, авиация на стоянках. Еще 52 - это объекты военно-промышленного комплекса: предприятия, производящие оружие, боеприпасы, боевые части, двигатели, ракетное топливо, дроны - все то, что ежедневно используется против нас", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Сырский подчеркнул, что среди пораженных целей особенно ощутимо влияние на предприятия, производящие топливо и составляющие для ракетной техники.

Топливный кризис на России и его последствия

"Результаты вам известны. Это - топливный кризис на территории России, который непосредственно влияет на логистику и обеспечение ее армии. Возможности военно-промышленного комплекса противника существенно снижены - и мы видим это на поле боя", - отметил Сырский.

По его словам, удары по топливному комплексу усложнили операционную деятельность врага и подорвали его возможности на фронте.

Оперативные последствия для флота и авиации противника

"Это заставило российский флот прятаться на базе в Новороссийске и выходить только на короткий срок - для ракетных ударов - и дальше снова возвращается в укрытия. Это также заставило противника оттянуть тактическую авиацию на значительные расстояния от линии фронта", - добавил он.

Сырский сообщил, что потеря доступа к горючему меняет оперативное поведение российских войск и ослабляет их мобильность.

Масштабирование и дальнейшее развитие DeepStrike

"Поэтому мы продолжаем наращивать и масштабировать подразделения, осуществляющие DeepStrike. Параллельно совершенствуем систему их применения и командную вертикаль для достижения максимальной эффективности", - подытожил главнокомандующий.

Он подтвердил намерение развивать возможности для дальних ударов и повышать их точность и координацию.