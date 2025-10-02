Россия возобновила поставки бензина из Беларуси, - разведка

РФ возобновила поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу. Это произошло после перерыва почти в год из-за "высокого спроса и внеплановой остановки нефтеперерабатывающих заводов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы внешней разведки Украины.

С июля по сентябрь этого года на торгах реализовано 96,9 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов. Это превышает прошлогодние показатели на 36%.

Продажи бензина с белорусских НПЗ в сентябре выросли на 168% по сравнению с августом, а дизельного топлива - на 83%.

Разведка также сообщила, что Москва и Минск продолжают сотрудничество в военно-промышленной сфере.

"На выставке "ИННОПРОМ.Беларусь" оршанское предприятие "Кидма тек" (производитель автоматов, снайперских винтовок, глушителей, патронов и оптики) подписало контракт с российским Тульским патронным заводом", - рассказала она.

Оба предприятия находятся под международными санкциями. Официально контракт предусматривает "поставку продукции гражданского назначения", однако ранее сообщалось, что деятельность "Кидма тек" направлена на военные нужды.

Кроме того, РФ все активнее заставляет Беларусь поддерживать российскую экономику и оборонный сектор. Страна-агрессор покрывает собственные критические потребности за счет белорусских ресурсов.