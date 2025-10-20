Путин якобы готов на уступки Украине, а в Париже ограбили Лувр: новости за выходные

Путин "уступает", а Трамп якобы требует принять условия РФ

На этой неделе между президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, а также встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На выходных в СМИ появилась информация, что диктатор РФ якобы готов уступить Украине территории, но имеет свое условия. В частности, он якобы сказал Трампу о готовности вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, в обмен на выход Украины из Донбасса.

Также по данным Financial Times, Трамп якобы уговаривал Зеленского принять условия РФ, иначе Путин "уничтожит" Украину.

В публичных выступлениях Трамп такого не говорил. Наоборот, заявлял, что стороны должны остановится по линии фронта, и Зеленский после встречи с ним поддержал эту позицию.

В воскресенье президент также заявил, что Украина не будет ничего дарить РФ.

Помимо этого, в интервью NBC News он выразил готовность приехать в Будапешт, где в ближайшие недели должен состояться новый саммит Путина и Трампа.

В Париже ограбили Лувр

Утром во Франции, 19 октября, произошло ограбление года - злоумышленники ограбили музей Лувр, который является одним из национальных символов страны.

Ворам удалось проникнуть в галерею Аполлона и украсть ряд ценностей эпохи Наполеона.

Уже вечером телеканал BFMTV показал первое видео момента ограбления галереи Апполона в Лувре. Судя по опубликованным кадрам, все произошло буквально на глазах у многочисленных посетителей.

ХАМАС и Израиль вновь обменялись атаками, план Трампа под угрозой

Утром 19 октября, Израиль нанес авиаудары по Сектору Газа после того, как боевики ХАМАС обстреляли израильских солдат противотанковыми ракетами.

Вечером в ЦАХАЛ заявили, что Армия обороны Израиля вновь начала соблюдать режим прекращения огня.

По данным Axios, Израиль заранее уведомил администрацию Трампа, что нанесет удары в ответ действия ХАМАС. Тем временем в США отмечают, что следующие 30 дней будут решающими по реализации мирной сделки.

В США прошли массовые протесты против Трампа

В субботу, 18 октября, люди во всех 50 штатах США вышли на акцию протеста под лозунгом "Нет королям", чтобы выразить свое несогласие с политикой президента Дональда Трампа.

В частности, речь идет с несогласием с решением Трампа направить войска Нацгвардии в штаты, его иммиграционными рейдами и сокращениями иностранной помощи и внутренних программ, которые ранее одобрили демократы.

Среди республиканцев протесты вызвали резкую критику. Например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что протесты якобы "способствовали правительственному шатдауну".

Украина ускорится с защитой критических объектов

В субботу премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд срочных решений для ускоренной защиты и восстановления критической инфраструктуры.

Она объяснила, что в Украине создадут Координационный центр инженерной защиты, который объединит представителей правительства, областной и местной власти, операторов инфраструктуры.

По словам Свириденко, центр будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ, а его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство восстановления.

Украина более 40 раз спасла ЗАЭС от обесточивания

В Минэнерго заявили в субботу, что украинские энергетики снова восстанавливают линии электроснабжения, которые питают Запорожскую атомную электростанцию.

В ведомстве подчеркнули, что это был уже 42-й случай с начала полномасштабной войны, когда специалистам приходится восстанавливать питания ЗАЭС после повреждений, вызванных атаками РФ.

"Подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети и обеспечение ее стабильной работы нашими специалистами является ключевым условием для предотвращения любых инцидентов или аварий на крупнейшем ядерном объекте Европы", - добавили в Минэнерго.