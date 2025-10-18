ua en ru
"Нет королям": в США начались массовые протесты против Трампа (фото, видео)

Суббота 18 октября 2025 21:17
UA EN RU
"Нет королям": в США начались массовые протесты против Трампа (фото, видео)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 18 октября, тысячи людей во всех 50 штатах США вышли на акции протеста под лозунгом "Нет королям", чтобы выразить свое несогласие с политикой президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, CNN и другие СМИ.

Массовые протесты последовали за аналогичной акцией "Нет королям" 14 июня, приуроченным к военному параду, который Трамп провел в часть 250-летия армии США и своего дня рождения.

Сегодня же протестующие пытаются выразить публичное несогласие с решением Трампа направить войск Нацгвардии в города США, его иммиграционными рейдами и сокращениями иностранной помощи и внутренних программ, которые ранее одобрили демократы.

Первые протесты стартовали в 10 утра по восточноамериканскому времени в Атланте, Нью-Йорке, Вашингтоне и в Чикаго.

Накануне акций Министерство внутренней безопасности направило в региональные правоохранительные органы аналитическую записку, предупредив о риске возможных вспышек насилия на отдельных мероприятиях. При этом в документе подчеркивается, что у ведомства нет данных "о конкретных и достоверных угрозах".

Также там порекомендовали полиции следить за участниками, которые ранее использовали мирные протесты для насильственных действий, а также за людьми с признаками "парамилитарной подготовки".

Организация Indivisible Project, которая выступает координатором движения "Нет королям", заявила, что акции носят исключительно мирный характер. Их цель - продемонстрировать "широкую коалицию американцев разного возраста и происхождения", объединенных защитой демократических ценностей и несогласием с "авторитарным курсом администрации".

Среди республиканцев протесты вызвали резкую критику. В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что протесты якобы "способствовали правительственному шатдауну".

Президент Дональд Трамп в эфире Fox Business заявил, что демократы "специально затягивают переговоры о финансировании правительства из-за этих протестов".

"Некоторые говорят, что они хотят отложить (этот вопрос - ред.) из-за короля... Это не король... Они называют меня королем. Я им не являюсь", - сказал президент США.

Европа присоединилась

Стоит отметить, что протесты в знак солидарности с американцами прошли в том числе в Европе.

Как пишет CNN, толпы людей собрались у достопримечательностей и посольств США в Берлине, Париже, Риме и Швеции с плакатами, которые осуждают фашизм и диктатору, а некоторые высказывали предположение, что президент США Дональд Трамп не поддерживает ценности демократии.

Подробнее о том, что такое акция протеста "Нет королям" и почему она возникла - читайте в материале РБК-Украина.

