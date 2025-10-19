ua en ru
Трамп уговаривал Зеленского принять условия РФ, иначе Путин "уничтожит" Украину, - FT

Воскресенье 19 октября 2025 21:05
Трамп уговаривал Зеленского принять условия РФ, иначе Путин "уничтожит" Украину, - FT Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп призывал президента Украины Владимира Зеленского согласится на условия РФ по прекращению войны. В ином случае глава Кремля Владимир Путин заявил, что "уничтожит" Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам источников, пятничная встреча лидеров США и Украины не раз превращалась в "перепалку", при этом Трамп "постоянно ругался".

Кроме того, президент США отбросил карты линии фронта в Украине и настоял на том, чтобы Зеленский сдал весь Донбасс Путину. Также Трамп неоднократно повторил тезисы, озвученные главой Кремля в телефонном разговоре днем ранее.

По словам европейского чиновника, который осведомлен о встрече, Трамп сказал Зеленскому, что украинскому лидеру нужно заключить сделку, иначе ему грозит уничтожение.

В частности, президент США сказал главе украинского государства, что тот проигрывает войну, и предупредил: "Если (Путин - ред.) этого захочет, он вас уничтожит".

Воинственное повторение Трампом риторики Путина в пятницу разрушило надежды многих европейских союзников Украины на то, что его удастся убедить увеличить поддержку Киева.

Эта надежда возникла после того, как Трамп в последние недели выразил разочарование и нетерпение в связи с отказом диктатора РФ активно участвовать в двухсторонних мирных переговорах с Зеленским.

Три других европейских чиновника, которые проинформированы о дискуссиях в Белом доме, подтвердили, что Трамп большую часть встречи читал лекции Зеленскому, повторяя аргументы Путина и конфликте и призывая его принять российское предложение.

Один из чиновников сказал, что Зеленский после встречи "был настроен крайне негативно", добавив, что европейские лидеры "не были оптимистичны, но прагматичны в планировании следующих шагов".

Встреча лидеров США и России и "уступка" Путина

Напомним, что после телефонного разговора с Путиным Трамп анонсировал, что между ними пройдет новый саммит по вопросу завершения войны в Украине. Встреча будет в Будапеште и должна состоятся уже в ближайшие две недели.

Что касается публичной риторики Трампа, то после встречи с Зеленским он призвал стороны остановится там, где они находятся сейчас. То есть - по линии фронта. Публичных заявлений о сдачи Донбасса от Трампа не было.

В интервью Fox News лидер США сегодня заявил, что он уверен в прекращении войны, добавив, что Путин что-то заберет, так как захватил определенную территорию.

При этом в СМИ вчера появилась информация, и сегодня FT ее повторило, что 16 октября Путин сделал Трампу новое предложение, согласно которому Украина отдаст находящиеся под ее контролем части Донбасса, в обмен на вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей.

Как отмечает FT, российское предложение представляет собой небольшую уступку по сравнению с предложением, сделанным во время последней встречи Путина с Трампом на Аляске в августе. Тогда глава Кремля заявил, что он согласится заморозить линию соприкосновения на других участках фронта, если Украина отдаст Донбасс.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отдавать территории, а в пятничном интервью для NBC News он сказал, что позиция Трампа состоит в том, чтобы война закончилась именно по нынешней линии фронта. То есть, без каких-то дополнительных уступок РФ.

