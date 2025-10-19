Хватило четырех минут: что известно о резонансном "ограблении года" в Лувре
Во Франции утром 19 октября произошло буквально "ограбление года" - злоумышленники обчистили музей Лувр, один из национальных символов страны. Ворам удалось проникнуть в галерею Аполлона и украсть ряд ценностей эпохи Наполеона.
РБК-Украина собрало информацию об "ограблении года" в Лувре.
От четырех до семи минут
По данным правоохранительных органов, команде из девяти злоумышленников удалось совершить ограбление всего лишь за семь минут - это утверждает министр внутренних дел Лоран Нуньес. При этом министр культуры Рачида Дати заявила, что времени якобы ушло еще меньше - всего четыре минуты.
Злоумышленники, похоже, предварительно провели разведку и прекрасно знали, что именно они ищут. Проникновение произошло с помощью строительной платформы, расположенной вблизи музея.
Двое преступников изображали из себя коммунальных рабочих - они были одеты в соответствующую униформу. Еще пятеро в это время проникли в галерею Аполлона, вырезав окна спецсредствами. Двое страховали их, находясь поблизости на скутерах.
Что украли из Лувра
Всего из галереи украли девять очень дорогих драгоценностей эпохи императора Наполеона I Бонапарта:
- набор ювелирных изделий;
- колье;
- серьги;
- брошь;
- две короны, в том числекорону императрицы Евгении.
Корону императрицы, а также еще несколько драгоценностей удалось вернуть - каким именно образом, официально сейчас не раскрывается. По предварительным данным, злоумышленники повредили корону и бросили ее неподалеку от места преступления.
Однако другие драгоценности все еще не найдены. Министр Дати заявила, что воры смогли взять "бесценную добычу".
"Шок" и "большая уязвимость": реакция чиновников
Мэр Центрального Парижа Ариэль Вейль заявил, что дерзкое ограбление Лувра - это "шок" для него лично и для общественности.
"Это шок... и это неизбежно вызовет проблемы безопасности. Понятно, что мы попали в "Арсена Люпена". До сих пор это был киносценарий. Трудно представить, что, кажется, так легко ограбить Лувр", - сказал он.
Глава МВД Франции Нуньес заявил, что в плане безопасности у французских музеев, к большому сожалению, есть "большая уязвимость". По его словам, сейчас правоохранители делают все, чтобы как можно быстрее найти виновных и вернуть украденное.
Прокуратура Парижа уже объявила о начале расследования. Его поручили Бригаде борьбы с бандитизмом Судебной полиции (BRB). По предварительным данным, есть подозрение, что к краже причастны иностранцы.
Президент Франции Эммануэль Макрон, сообщили в Елисейском дворце, знает об инциденте. Его информируют о ситуации в реальном времени.
При этом один из французских сенаторов заявил, что министра МВД предупреждали о проблеме с безопасностью в Лувре. 16 октября сотрудники музея вышли на всеобщую забастовку, поэтому фактически никому было бы помешать злоумышленникам провести детальную разведку. По непонятным причинам, утверждает сенатор, на предупреждение в МВД внимания не обратили.
Напомним, что Лувр - это один из самых известных музеев мира. Он расположен в центре Парижа. Когда-то это был королевский дворец. Но сегодня это музей, который хранит более 35 тысяч экспонатов, среди которых - "Мона Лиза" Леонардо да Винчи и "Венера Милосская".
Музей пережил много случаев ограблений, краж экспонатов, подмен картин, нападений, но ограбление 19 октября 2025 года точно станет в его истории одним из самых дерзких.
При написании использовались материалы издания Le Parisien, телеканала TF1, официальные заявления представителей правительства Франции в соцсетях и прямых эфирах, а также материалы из открытых источников.