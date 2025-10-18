Украина 42-й раз спасает ЗАЭС от обесточивания из-за российских обстрелов, - Минэнерго

Украинские энергетики снова восстанавливают линии электроснабжения, которые питают Запорожскую атомную электростанцию. Сейчас ремонтные работы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

В ведомстве отметили, что это уже 42-й случай с начала полномасштабного вторжения, когда специалистам приходится восстанавливать питание ЗАЭС после повреждений, вызванных российскими атаками.

"Подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети и обеспечение ее стабильной работы нашими специалистами является ключевым условием для предотвращения любых инцидентов или аварий на крупнейшем ядерном объекте Европы", - отметили в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что единственной причиной рисков и угрозы радиационного инцидента в Европе остается российская военная агрессия, оккупация станции и систематические обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

Напомним, сегодня на Запорожской атомной станции был начат ремонт линий электропередач после 4-недельного отключения.

Блэкаут на ЗАЭС

23 сентября "Энергоатом" сообщил о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции. По данным компании, российские оккупанты намеренно не подключают станцию к энергосистеме Украины.

Единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя. В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.