Зеленский готов ехать в Будапешт и просит Трампа быть "пожестче" с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приехать в Будапешт на встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.
Зеленский подчеркнул, что Трампу нужно оказать на Путина большее давление, чем он оказывал на ХАМАС во время своего недавнего успешного достижения прекращения огня в Секторе Газа.
"Путин - нечто похожее, от сильнее ХАМАС", - сказал президент.
Он добавил, что война в Украине масштабные, а армия России - вторая по численности в мире, "и поэтому необходимо большее давление".
Также президент Украины назвал Путина "террористом", но подтвердил свою готовность встретиться с главой Кремля лицом к лицу.
"Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут заключаться какие-то соглашения без нашего участия?", - заявил глава государства.
На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, где встретятся Путин и Трамп, Зеленский ответил, что сказал лидеру США: "Я готов".
Также президент вновь подчеркнул, что Украина не проигрывает эту войну, а Путин не выигрывает. Он добавил, что Россия усиливает авиаудары по территории нашей страны из-за своей "слабой позиции" на поле боя.
"Вот почему он действительно усиливает авиаудары... (Путин хочет устроить - ред.) энергетическую катастрофу этой зимой, напав на нас", - сказал Зеленский.
На вопрос, готов ли он вести переговоры или отказаться от части территории, чтобы положить конец войне, президент заявил о необходимости остановится там, где сейчас.
"Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы находимся, а не давать что о дополнительно Путину", - сказал украинский лидер.
Он также добавил, что мирные переговоры должны проходить тихо, а не "под ракетами" и беспилотниками.
На вопрос, сможет ли Трамп положить конец войне, Зеленский ответил: "Да, благословит Бог".
Встреча Трампа и Путина в Будапеште
Напомним, что в четверг, 16 октября, Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным.
После этого разговора он заявил о прогрессе и анонсировал, что в в венгерской столице Будапеште состоится новый саммит лидеров США и РФ. Позже на уточняющий вопрос, когда это планируется, Трамп сказал, что в течение ближайших двух недель.
В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже заявил о начале подготовки к саммиту Трампа и Путина в Будапеште.
Также отметим, что после встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп призвал Украину и РФ остановится по линии фронта.