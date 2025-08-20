Путин хочет личной встречи с Зеленским, а у "Хартии" новый командир: новости за 19 августа

Российский диктатор Владимир Путин настаивает на личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем временем в бригаде "Хартия" назначили нового командира.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 19 августа, - в материале РБК-Украина .

Путин настаивает на личной встрече с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин настаивает на личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Участие в переговорах американского лидера Дональда Трампа он отвергает.

Как рассказал чиновник Белого дома, когда Трамп позвонил, чтобы предложить свое присутствие на встрече между Зеленским и российским диктатором, Путин сказал: "Вам не нужно приходить. Я хочу увидеть его с глазу на глаз".

По словам собеседника издания, команда Трампа "уже начала над этим работать". Подготовкой встречи занимается спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Позже в Белом доме подтвердили эту информацию.

В бригаде "Хартия" назначили нового командира

Новым командиром 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" стал Даниэль "Куба" Китоне.

Он с первых дней полномасштабного вторжения воюет на ключевых направлениях и имеет за плечами значительный боевой опыт.

Что известно о новом командире "Хартии" - читайте в материале РБК-Украина.

Дроны СБУ разнесли склады боеприпасов оккупантов в Луганской области

В ночь на 19 августа дальнобойные беспилотники СБУ атаковали два склада боеприпасов россиян на временно оккупированной территории Луганской области. Было зафиксировано по меньшей мере семь попаданий.

По данным СБУ, "хлопок" устроили на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино.

Этот поселок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление.

Предварительно, беспилотники по меньшей мере 7 раз попали по территории складов.

После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.

Великобритания поможет Украине провести первые выборы после войны

Великобритания поможет Украине провести первые выборы после окончания войны с Россией. Избирательные комиссии двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.

Отмечается, что соглашение предусматривает обмен передовым опытом в сфере кибербезопасности и обучения избирателей, направленной на помощь украинским властям в планировании будущих послевоенных выборов.

Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тысяч гривен плюс 7 тысяч ежемесячно

В Украине существенно увеличат размер выплат из государственного бюджета при рождении ребенка. Размер помощи после родов будет устанавливать Кабмин.

Правительственный проект №13532 в первом чтении поддержали 290 депутатов.

Проект предусматривает единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка. Это дополнение к уже действующей натуральной помощи "пакет малыша", которая продолжит выдаваться после родов.

Отдельная категория помощи предусмотрена для одного из родителей, бабушки, дедушки, опекуна или другого родственника, который ухаживает за ребенком до 1 года.

Размер этой помощи будет определен Кабмином после принятия закона, но ориентировочно она также составит 7 тысяч гривен грн в месяц.

Еще одна выплата - так называемая помощь "єЯсла". Ее будет получать тот из родителей (или опекун), кто выйдет на работу после достижения ребенком 1 года. Детальные условия будут установлены дополнительно.

Россия ударила по объектам нефтепереработки и ГТС на Полтавщине

В ночь на 19 августа враг совершил очередную атаку на нефтеперерабатывающую и газовую инфраструктуру Полтавщины. Одновременно враг применил крылатые ракеты и ударные беспилотники.