ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Семь попаданий: дроны СБУ разнесли склады боеприпасов оккупантов в Луганской области

Вторник 19 августа 2025 15:06
UA EN RU
Семь попаданий: дроны СБУ разнесли склады боеприпасов оккупантов в Луганской области Иллюстративное фото: дроны СБУ уничтожили склады РФ в Луганской области (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 19 августа дальнобойные беспилотники СБУ атаковали два склада боеприпасов россиян на временно оккупированной территории Луганской области. Было зафиксировано по меньшей мере семь попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, "хлопок" устроили на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино.

Этот поселок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление.

Предварительно, беспилотники по меньшей мере 7 раз попали по территории складов.

После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.

"Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян. Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем", - отметили в СБУ.

Также в спецслужбе показали кадры пораженных складов оккупантов на Луганщине.

Фото: дроны СБУ разнесли склады боеприпасов оккупантов в Луганской области (t.me/SBUkr)

Другие успешные операции СБУ

Ранее во временно оккупированной части Донецкой области, в рамках спецоперации, Служба безопасности Украины поразила артиллерийские и минометные склады россиян.

Также СБУ нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане. Сразу после взрыва вспыхнул пожар. Расстояние от Украины до объекта - около 1300 км.

На складе находились готовые к применению ударные дроны "Шахед" и импортные комплектующие для их производства.

Кроме того, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ нанесли удар по производственным мощностям Арзамасского приборостроительного завода им. Пландинав Нижегородской области РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Луганск
Новости
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия