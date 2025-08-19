Семь попаданий: дроны СБУ разнесли склады боеприпасов оккупантов в Луганской области
В ночь на 19 августа дальнобойные беспилотники СБУ атаковали два склада боеприпасов россиян на временно оккупированной территории Луганской области. Было зафиксировано по меньшей мере семь попаданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным СБУ, "хлопок" устроили на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино.
Этот поселок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление.
Предварительно, беспилотники по меньшей мере 7 раз попали по территории складов.
После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.
"Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян. Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем", - отметили в СБУ.
Также в спецслужбе показали кадры пораженных складов оккупантов на Луганщине.
Фото: дроны СБУ разнесли склады боеприпасов оккупантов в Луганской области (t.me/SBUkr)
Другие успешные операции СБУ
Ранее во временно оккупированной части Донецкой области, в рамках спецоперации, Служба безопасности Украины поразила артиллерийские и минометные склады россиян.
Также СБУ нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане. Сразу после взрыва вспыхнул пожар. Расстояние от Украины до объекта - около 1300 км.
На складе находились готовые к применению ударные дроны "Шахед" и импортные комплектующие для их производства.
Кроме того, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ нанесли удар по производственным мощностям Арзамасского приборостроительного завода им. Пландинав Нижегородской области РФ.