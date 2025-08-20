Путін хоче особистої зустрічі із Зеленським, а у "Хартії" новий командир: новини за 19 серпня

Російський диктатор Володимир Путін наполягає на особистій зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Тим часом у бригаді "Хартія" призначили нового командира.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 19 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

Путін наполягає на особистій зустрічі із Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін наполягає на особистій зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Участь у переговорах американського лідера Дональда Трампа він відкидає.

Як розповів чиновник Білого дому, коли Трамп зателефонував, щоб запропонувати свою присутність на зустрічі між Зеленським та російським диктатором, Путін сказав: "Вам не потрібно приходити. Я хочу побачити його віч-на-віч".

За словами співрозмовника видання, команда Трампа "вже почала над цим працювати". Підготовкою зустрічі займається спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Пізніше у Білому домі підтвердили цю інформацію.

У бригаді "Хартія" призначили нового командира

Новим командиром 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" став Даніель "Куба" Кітонє.

Він із перших днів повномасштабного вторгнення воює на ключових напрямках і має за плечима значний бойовий досвід.

Що відомо про нового командира "Хартії" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Дрони СБУ рознесли склади боєприпасів окупантів у Луганській області

У ніч на 19 серпня далекобійні безпілотники СБУ атакували два склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованій території Луганської області. Було зафіксовано щонайменше сім влучань.

За даними СБУ, "бавовну" влаштували на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине.

Це селище розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

Попередньо, безпілотники щонайменше 7 разів влучили по території складів.

Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

Британія допоможе Україні провести перші вибори після війни

Велика Британія допоможе Україні провести перші вибори після закінчення війни з Росією. Виборчі комісії двох країн підписали угоду про співпрацю.

Зазначається, що угода передбачає обмін передовим досвідом у сфері кібербезпеки та навчання виборців, спрямованою на допомогу українській владі в плануванні майбутніх післявоєнних виборів.

Виплати при народженні дитини збільшать до 50 тисяч гривень плюс 7 тисяч щомісяця

В Україні суттєво збільшать розмір виплат з державного бюджету при народженні дитини. Розмір допомоги після пологів буде встановлювати Кабмін.

Урядовий проєкт №13532 в першому читанні підтримали 290 депутатів.

Проєкт передбачає одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину. Це доповнення до вже чинної натуральної допомоги "пакунок малюка", яка продовжить видаватися після пологів.

Окрема категорія допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до 1 року.

Розмір цієї допомоги буде визначено Кабміном після ухвалення закону, але орієнтовно вона також становитиме 7 тисяч гривень грн на місяць.

Ще одна виплата - так звана допомога "єЯсла". Її отримуватиме той із батьків (чи опікун), хто вийде на роботу після досягнення дитиною 1 року. Детальні умови буде встановлено додатково.

Росія вдарила по об'єктах нафтопереробки та ГТС на Полтавщині

У ніч на 19 серпня ворог здійснив чергову атаку на нафтопереробну та газову інфраструктуру Полтавщини. Одночасно ворог застосував крилаті ракети та ударні безпілотники.