Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тысяч гривен плюс 7 тысяч ежемесячно

Украина, Вторник 19 августа 2025 14:12
Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тысяч гривен плюс 7 тысяч ежемесячно Фото: Помощь при рождении ребенка вырастет до 50 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине существенно увеличат размер выплат из государственного бюджета при рождении ребенка. Размер помощи после родов будет устанавливать Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, правительственный проект №13532 в первом чтении поддержали 290 депутатов.

50 тысяч гривен за рождение ребенка

Проект предусматривает единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка.

Это дополнение к уже действующей натуральной помощи "пакет малыша", которая продолжит выдаваться после родов.

Правительство считает, что такая поддержка должна усилить финансовую стабильность семей и облегчить первые месяцы ухода за новорожденными.

Новые выплаты для тех, кто ухаживает за ребенком

Отдельная категория помощи предусмотрена для одного из родителей, бабушки, дедушки, опекуна или другого родственника, который ухаживает за ребенком до 1 года.

Размер этой помощи будет определен Кабмином после принятия закона, но ориентировочно она также составит 7 тысяч гривен грн в месяц.

Еще одна выплата - так называемая помощь "еЯсла". Ее будет получать тот из родителей (или опекун), кто выйдет на работу после достижения ребенком 1 года. Подробные условия будут установлены дополнительно.

Поддержка материнства и развитие частных садов

Целью законопроекта является создание благоприятных условий для совмещения отцовства с профессиональной деятельностью. В Минсоцполитики считают, что это будет способствовать повышению занятости родителей и развитию частного дошкольного образования.

Ожидается, что изменения усилят мотивацию к трудоустройству среди молодых людей, а также обеспечат лучший уход за детьми в раннем возрасте.

Также производится единоразовая выплата "Пакет школьника" на приобретение вещей в школу для первоклассников. Сейчас это сумма в 5 тысяч гривен.

Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.

В июле правительство подало в Верховную Раду проект закона о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью

