ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В бригаде "Хартия" назначили нового командира: кто он и что известно

Вторник 19 августа 2025 13:57
UA EN RU
В бригаде "Хартия" назначили нового командира: кто он и что известно Фото: Даниэль "Куба" Китоне (x.com/khartiiabrygada)
Автор: Владислава Ткаченко

Новым командиром 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" стал Даниэль "Куба" Китоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бригады в соцсети Х.

Что о нем известно

Он с первых дней полномасштабного вторжения воюет на ключевых направлениях и имеет за плечами значительный боевой опыт.

Китоне Даниэль Винсентович родился 27 августа 1983 года в Симферополе, большую часть жизни провел в Харькове.

В 2006 году окончил Харьковский авиационный институт. После начала вторжения РФ присоединился к 127-й отдельной бригаде ТрО и участвовал в Слобожанском контрнаступлении и боях за Бахмут.

Впоследствии командовал разведывательным взводом, а с августа 2023 года - разведывательной ротой.

После создания 13-й бригады НГУ "Хартия" присоединился к подразделению, где последовательно занимал командные должности: от заместителя командира батальона до командира 2-го батальона.

В июле 2025 года его назначили командиром всей бригады.

За службу Китоне получил ряд отличий и государственных наград, среди которых орден "За мужество" III степени, орден Богдана Хмельницкого III степени, "Стальной крест" Главнокомандующего ВСУ и другие почетные награды.

Напомним, что новым командиром 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины стал подполковник Богдан "Пугач" Гришенков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия