В бригаде "Хартия" назначили нового командира: кто он и что известно
Новым командиром 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" стал Даниэль "Куба" Китоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бригады в соцсети Х.
Что о нем известно
Он с первых дней полномасштабного вторжения воюет на ключевых направлениях и имеет за плечами значительный боевой опыт.
Китоне Даниэль Винсентович родился 27 августа 1983 года в Симферополе, большую часть жизни провел в Харькове.
В 2006 году окончил Харьковский авиационный институт. После начала вторжения РФ присоединился к 127-й отдельной бригаде ТрО и участвовал в Слобожанском контрнаступлении и боях за Бахмут.
Впоследствии командовал разведывательным взводом, а с августа 2023 года - разведывательной ротой.
После создания 13-й бригады НГУ "Хартия" присоединился к подразделению, где последовательно занимал командные должности: от заместителя командира батальона до командира 2-го батальона.
В июле 2025 года его назначили командиром всей бригады.
За службу Китоне получил ряд отличий и государственных наград, среди которых орден "За мужество" III степени, орден Богдана Хмельницкого III степени, "Стальной крест" Главнокомандующего ВСУ и другие почетные награды.
Напомним, что новым командиром 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины стал подполковник Богдан "Пугач" Гришенков.