ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Без Трампа. Путин настаивает на личной встрече с Зеленским, - Politico

Вторник 19 августа 2025 19:43
UA EN RU
Без Трампа. Путин настаивает на личной встрече с Зеленским, - Politico Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин настаивает на личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Участие в переговорах американского лидера Дональда Трампа он отвергает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как рассказал чиновник Белого дома, когда Трамп позвонил, чтобы предложить свое присутствие на встрече между Зеленским и российским диктатором, Путин сказал: "Вам не нужно приходить. Я хочу увидеть его с глазу на глаз".

По словам собеседника издания, команда Трампа "уже начала над этим работать". Подготовкой встречи занимается спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

А уже 18 августа в Вашингтон прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где провел переговоры с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.

После переговоров Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о новом раунде переговоров на уровне глав государств.

В Москве выступали за двусторонний формат переговоров. В то же время впоследствии может состояться и трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, США и России.

Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву или Венгрию. Швейцария уже заявила о готовности принять переговоры и предоставить Путину "иммунитет" от ордера МУС.

Также, по информации СМИ, Путин предложил Зеленскому провести встречу в Москве, однако украинский президент отказался.

В то же время, по словам Трампа, встреча Зеленского и Путина может состояться уже в ближайшие недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Война в Украине Встреча Зеленского и Путина
Новости
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия