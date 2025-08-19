Без Трампа. Путин настаивает на личной встрече с Зеленским, - Politico

Российский диктатор Владимир Путин настаивает на личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Участие в переговорах американского лидера Дональда Трампа он отвергает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам собеседника издания, команда Трампа "уже начала над этим работать". Подготовкой встречи занимается спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Как рассказал чиновник Белого дома, когда Трамп позвонил, чтобы предложить свое присутствие на встрече между Зеленским и российским диктатором, Путин сказал: "Вам не нужно приходить. Я хочу увидеть его с глазу на глаз".

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

А уже 18 августа в Вашингтон прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где провел переговоры с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.

После переговоров Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о новом раунде переговоров на уровне глав государств.

В Москве выступали за двусторонний формат переговоров. В то же время впоследствии может состояться и трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, США и России.

Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву или Венгрию. Швейцария уже заявила о готовности принять переговоры и предоставить Путину "иммунитет" от ордера МУС.

Также, по информации СМИ, Путин предложил Зеленскому провести встречу в Москве, однако украинский президент отказался.

В то же время, по словам Трампа, встреча Зеленского и Путина может состояться уже в ближайшие недели.