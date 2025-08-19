Без Трампа. Путин настаивает на личной встрече с Зеленским, - Politico
Российский диктатор Владимир Путин настаивает на личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Участие в переговорах американского лидера Дональда Трампа он отвергает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как рассказал чиновник Белого дома, когда Трамп позвонил, чтобы предложить свое присутствие на встрече между Зеленским и российским диктатором, Путин сказал: "Вам не нужно приходить. Я хочу увидеть его с глазу на глаз".
По словам собеседника издания, команда Трампа "уже начала над этим работать". Подготовкой встречи занимается спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Встреча Зеленского и Путина и Путина
Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
А уже 18 августа в Вашингтон прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где провел переговоры с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.
После переговоров Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о новом раунде переговоров на уровне глав государств.
В Москве выступали за двусторонний формат переговоров. В то же время впоследствии может состояться и трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, США и России.
Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву или Венгрию. Швейцария уже заявила о готовности принять переговоры и предоставить Путину "иммунитет" от ордера МУС.
Также, по информации СМИ, Путин предложил Зеленскому провести встречу в Москве, однако украинский президент отказался.
В то же время, по словам Трампа, встреча Зеленского и Путина может состояться уже в ближайшие недели.