Британия поможет Украине провести первые выборы после войны, - The Independent
Великобритания поможет Украине провести первые выборы после окончания войны с Россией. Избирательные комиссии двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Отмечается, что соглашение предусматривает обмен передовым опытом в сфере кибербезопасности и обучения избирателей, направленной на помощь украинской власти в планировании будущих послевоенных выборов.
"Мы можем многому научиться друг у друга, и углубление связей между нами поможет нам обмениваться опытом и знаниями в ближайшие годы. Мы готовы поддержать Украину в ее подготовке к предстоящим послевоенным выборам", - сказал главный исполнительный директор избирательной комиссии Тритании Виджай Рангараджан.
По данным британского надзорного органа, украинская делегация приняла участие в нескольких встречах во время пребывания в Лондоне, посвященных дезинформации, иностранному вмешательству, физической безопасности и кибербезопасности, а также обсуждению регулирования политического финансирования.
"Я бы назвал подписание меморандума между нашими институтами знаковым событием, которое будет способствовать нашему сотрудничеству и, через обмен опытом и внедрение передового опыта, поможет укрепить демократические ценности в Украине", - сказал председатель украинской избирательной комиссии Олег Диденко.
Он отметил, что готовясь к сложным послевоенным выборам, налаживание сотрудничества и ознакомление с такими важными процессами, как голосование за рубежом и борьба с дезинформацией, позволит Украине эффективно и результативно подготовиться к самым сложным в ее истории выборам.
Выборы в Украине
Напомним, по законодательству в Украине запрещено проводить выборы во время действия военного положения. По данным опросов, большинство украинцев против проведения выборов во время войны.
Спикер ВРУ Руслан Стефанчук отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, это будут уникальные выборы.
Стефанчук добавил, что после завершения военного положения планируется принятие специального закона, который позволит провести выборы и вернуться к обычной процедуре, определенной Конституцией.
Президент Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что Украина готова к проведению выборов. Однако для этого нужно обеспечить условия, прежде всего речь идет о безопасности.