Британия поможет Украине провести первые выборы после войны, - The Independent

Великобритания поможет Украине провести первые выборы после окончания войны с Россией. Избирательные комиссии двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Отмечается, что соглашение предусматривает обмен передовым опытом в сфере кибербезопасности и обучения избирателей, направленной на помощь украинской власти в планировании будущих послевоенных выборов.

"Мы можем многому научиться друг у друга, и углубление связей между нами поможет нам обмениваться опытом и знаниями в ближайшие годы. Мы готовы поддержать Украину в ее подготовке к предстоящим послевоенным выборам", - сказал главный исполнительный директор избирательной комиссии Тритании Виджай Рангараджан.

По данным британского надзорного органа, украинская делегация приняла участие в нескольких встречах во время пребывания в Лондоне, посвященных дезинформации, иностранному вмешательству, физической безопасности и кибербезопасности, а также обсуждению регулирования политического финансирования.

"Я бы назвал подписание меморандума между нашими институтами знаковым событием, которое будет способствовать нашему сотрудничеству и, через обмен опытом и внедрение передового опыта, поможет укрепить демократические ценности в Украине", - сказал председатель украинской избирательной комиссии Олег Диденко.

Он отметил, что готовясь к сложным послевоенным выборам, налаживание сотрудничества и ознакомление с такими важными процессами, как голосование за рубежом и борьба с дезинформацией, позволит Украине эффективно и результативно подготовиться к самым сложным в ее истории выборам.