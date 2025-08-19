Россия ударила по объектам нефтепереработки и ГТС в Полтавской области

В ночь на 19 августа враг совершил очередную атаку на нефтеперерабатывающую и газовую инфраструктуру Полтавщины. Одновременно враг применил крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

В результате атаки возникли масштабные пожары. Был поврежден ряд ключевых объектов энергетики, среди которых один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Предварительно установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта. Специалисты отмечают, что масштабы разрушений и характер поражений свидетельствуют о целенаправленной попытке уничтожения критической инфраструктуры. Сейчас проводят техническое обследование поврежденного оборудования и оценивают объем ущерба. Министерство энергетики отмечает, что такие действия являются прямым нарушением международного гуманитарного права. С марта 2025 года зафиксировано более 2900 атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Предыдущие серьезные удары по нефтеперерабатывающим объектам Полтавщины были 15 и 21 июня.