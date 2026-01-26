ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ на Кубани и других объектов врага

Понедельник 26 января 2026 12:26
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ на Кубани и других объектов врага Фото: Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ на Кубани (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 26 января Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, РФ). Кроме того, был поражен ряд других объектов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Telegram.

Поражен НПЗ в Краснодарском крае

По данным Генштаба, ежегодный потенциальный объем переработки этого предприятия превышает 4 млн тонн нефти. Этот завод является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

"Зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации поражены элементы установки первичной переработки нефти", - говорится в сообщении.

Другие поражения

Также Силы обороны поразили склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой (г. Донецк) и Запорожской (с. Сладководное) областей.

Кроме того, нанесены удары по пункту управления БПЛА подразделения в районе Великой Новоселки (ВОТ Донецкая обл.) и по скоплениям живой силы врага в районах Юнаковки (ВОТ Сумской области) и Колесниковки (ВОТ Харьковской области). Количество уничтоженных и раненых оккупантов уточняется.

В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Атаки на НПЗ в Краснодарском крае

Напомним, сегодня ночью в России пожаловались на атаку неизвестных дронов на Краснодарский край. Взрывы прогремели в городе Славянск-на-Кубани, после них местные жители наблюдали зарево от пожара.

Власти атаку признали и заявили об "обломках", упавших на территории сразу двух предприятий, в результате чего на обоих объектах возникли пожары.

Это не первый случай подобных атак.

Ранее, в ночь на 17 декабря, Славянск-на-Кубани также подвергся удару дронов. Тогда под угрозу попал НПЗ, где после взрыва возник пожар.

В ночь на 10 января прошлого года в Славянске-на-Кубани тоже прогремели взрывы. Это произошло на фоне угрозы применения дронов и ракетной опасности.

Еще одна атака на НПЗ в Славянске-на-Кубани была 17 марта. Тогда там тоже раздавались взрывы и был пожар.

Российская Федерация НПЗ Генштаб ВСУ
