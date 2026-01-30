ua en ru
ВСУ поразили ЗРК "Оса" и ряд логистических объектов россиян, - Генштаб

Пятница 30 января 2026 11:32
ВСУ поразили ЗРК "Оса" и ряд логистических объектов россиян, - Генштаб Фото: ВСУ поразили ЗРК "Оса" и ряд логистических объектов россиян (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины поразили российский ЗРК "Оса" и ряд логистических объектов врага на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" в районе населенного пункта Семеновка на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано прямое попадание в цель", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники били по важным логистическим объектам противника на временно оккупированной территории Запорожской области.

Поражено расположение ремонтного подразделения отдельной бригады специального назначения врага вблизи Токмака, склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка неподалеку Охримовки, а также объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе Кирилловки. Потери оккупантов уточняются.

Удары по объектам РФ

Напомним, вчера, 29 января, Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ" стоимостью около 100 млн долларов и ряд пунктов управления дронами.

В ночь на 26 января Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, РФ). Кроме того, был поражен ряд других объектов противника.

23 января украинские дроны поразили нефтебазу Пензенской области, РЛС и другие важные объекты россиян, в том числе и на оккупированных территориях.

Перед этим Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.

Также ранее в Генштабе подтвердили, что украинские воины в ночь на 19 января ударили по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии.

