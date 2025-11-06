Проукраинское правительство Фиалы в Чехии подало в отставку

Сегодня, 6 ноября, проукраинское правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы утвердило свою отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

Фиала в разговоре с журналистами заявил, что 6 ноября лично передаст президенту заявление об отставке .

Лидер движения ANO Андрей Бабиш проводит переговоры по формированию следующего правительства с ультраправой партией "Свобода и прямая демократия" (SPD) и правопопулистской партией "Автомобилисты за себя".

Согласно конституции Чехии, президент Петр Павел примет отставку правительства Фиалы. Нынешние министры временно продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового правительства .

Напомним, в Чехии избрали новым лидером нижней палаты парламента лидера правопопулистской антиукраинской партии SPD Томио Окамуру. 107 депутатов поддержали его кандидатуру, а 81 депутат выступил против.

В начале октября в Чехии прошли выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов. Победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Чешский лидер Петр Павел был вынужден поручить Бабишу сформировать правительство. Тот уже подписал коалиционное соглашение с евроскептическими партиями, что может значительно изменить курс страны в отношениях с ЕС и Украиной.

В частности Бабиш заявлял о намерениях сократить помощь Украине и уничтожить экономически выгодную для Чехии "снарядную инициативу", которая предоставляет Киеву боеприпасы.

Кроме этого, Бабиш может войти в "антиукраинский альянс", который хочет сформировать друг российского диктатора Владимира Путина, премьер Венгрии Виктор Орбан.