Президент Чехии поручил Андрею Бабишу сформировать новое правительство

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP и Reuters.

Партии будут работать над совместной программой правительства. Прогнозируется, что она приведет к увеличению бюджетных расходов, уменьшению военной поддержки Украины, а также более решительной оппозиции миграционной и климатической политике ЕС.

Издание пишет, что лидер движения ANO уже начал переговоры с ультраправой партией "Свобода и прямая демократия" (SPD) и правопопулистской партией "Автомобилисты за себя". По словам Бабиша, он собирается сформировать правительство до середины декабря.

Чешский президент призвал Бабиша представить состав правительства, который "никоим образом не ослабляет принципы демократического государства, закрепленные в Конституции Чешской Республики".

Напомним, в начале октября в Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов. После подсчета более 97% голосов, победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша.

После этого чешский премьер-министр Петр Фиала признал поражение своей коалиции SPOLU на парламентских выборах и поздравил движение ANO с победой.

Отметим, Андрей Бабиш ранее подвергал критике чешскую снарядную инициативу для Украины. Политик считает, что она должна быть отменена.

Недавно Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине. Лидер движения ANO пообещал "не давать Украине на оружие ни одной кроны". Он отметил, что Чехия помогала Украине непосредственно, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС.