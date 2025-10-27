ua en ru
Президент Чехии поручил Андрею Бабишу сформировать новое правительство

Чехия, Понедельник 27 октября 2025 21:33
Президент Чехии поручил Андрею Бабишу сформировать новое правительство Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Чехии Петр Павел в понедельник, 27 октября, поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу сформировать новое правительство.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP и Reuters.

Чешский президент призвал Бабиша представить состав правительства, который "никоим образом не ослабляет принципы демократического государства, закрепленные в Конституции Чешской Республики".

Издание пишет, что лидер движения ANO уже начал переговоры с ультраправой партией "Свобода и прямая демократия" (SPD) и правопопулистской партией "Автомобилисты за себя". По словам Бабиша, он собирается сформировать правительство до середины декабря.

Партии будут работать над совместной программой правительства. Прогнозируется, что она приведет к увеличению бюджетных расходов, уменьшению военной поддержки Украины, а также более решительной оппозиции миграционной и климатической политике ЕС.

Напомним, в начале октября в Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов. После подсчета более 97% голосов, победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша.

После этого чешский премьер-министр Петр Фиала признал поражение своей коалиции SPOLU на парламентских выборах и поздравил движение ANO с победой.

Отметим, Андрей Бабиш ранее подвергал критике чешскую снарядную инициативу для Украины. Политик считает, что она должна быть отменена.

Недавно Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине. Лидер движения ANO пообещал "не давать Украине на оружие ни одной кроны". Он отметил, что Чехия помогала Украине непосредственно, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС.

