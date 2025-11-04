ua en ru
Чехия готовится к новым спорам с ЕС? Бабиш сформировал коалицию с евроскептиками

Чехия, Вторник 04 ноября 2025 06:07
Фото: победитель выборов в Чехии Андрей Бабиш (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Победитель выборов в Чехии Андрей Бабиш подписал коалиционное соглашение с евроскептическими партиями, что может изменить курс страны в отношениях с ЕС и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Лидер чешского движения ANO, миллиардер и бывший премьер-министр Андрей Бабиш после четырех лет оппозиции снова оказался на пороге премьерского кабинета.

Ранее он уже заявлял, что планирует сформировать кабинет до середины декабря, а потому 71-летний политик, который уже возглавлял правительство в 2017-2021 годах, взялся за немедленное формирование коалиции.

В понедельник, 3 ноября он подписал коалиционное соглашение с двумя партиями - "Свобода и прямая демократия" (СДПГ) Томио Окамуры и "Автомобилисты" Петра Мачинкы. Этот союз, скорее всего, будет означать усиление в ЕС популистского и евроскептического лагеря, который отстаивает ограничение влияния Брюсселя, выступает против климатической политики Евросоюза и призывает к уменьшению миграции.

Курс на изоляцию от ЕС и сокращение помощи Украине

Одной из самых противоречивых частей будущего курса Бабиша является его позиция относительно войны в Украине.

Лидер ANO пообещал прекратить любую финансовую помощь Киеву из чешского бюджета, а также свернуть программу поставок боеприпасов, которую Чехия координировала вместе с партнерами. Хотя президент Петр Павел призвал сохранить поддержку Украины, новая коалиция не включила этот вопрос в свою программу.

Критика политики ЕС и климатических инициатив

В коалиционном соглашении стороны прямо называют "неустойчивым" план ЕС по декарбонизации в рамках "Зеленого соглашения" и выступают против запрета на продажу автомобилей с бензиновыми двигателями с 2035 года. Такие заявления свидетельствуют о возможных юридических и политических конфликтах Чехии с Брюсселем.

Бабиш подчеркнул, что не ставит под сомнение членство страны в ЕС или НАТО, но хочет, чтобы Евросоюз "руководствовался государствами-членами, а не Еврокомиссией". По его словам, Чехия будет "бороться за свои интересы" в рамках европейских и натовских структур.

Экономические обещания без финансовой основы

Новое правительство обещает сокращение налогов, повышение зарплат в государственном секторе и субсидии на энергоносители. Экономисты предостерегают, что такие шаги могут привести к росту бюджетного дефицита, который правительство предшественников сократило с 5% до 2% ВВП.

Несмотря на это, коалиция заявляет, что планирует удерживать дефицит в пределах разрешенных 3% ВВП ЕС, а также не будет вводить евро. Более того, партнеры хотят закрепить в конституции статус чешской кроны как национальной валюты.

Отметим, что Андрей Бабиш является давним союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и сторонником более тесного сотрудничества в рамках Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Словакия, Польша). Однако этот альянс сейчас разделен из-за разногласий в отношении к войне в Украине - пока Польша поддерживает Киев, Венгрия и Словакия занимают более пророссийские позиции.

Приход к власти Бабиша, по мнению политологов, является серьезным вызовом для единства Европейского Союза.

К слову, Еврокомиссия в ближайшее время может подать в суд против Польши, Венгрии и Словакии за запрет импорта из Украины, несмотря на вступление в силу обновленного соглашения Евросоюза с Киевом.

