Парламент Чехии возглавил лидер антиукраинской партии: что известно

В Чехии лидера правопопулистской антиукраинской партии SPD Томио Окамуру избрали новым лидером нижней палаты чешского парламента. За его кандидатуру отдали голоса 107 депутатов, против него выступили 81 депутат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание Novinky .

Отмечается, что 107 депутатов поддержали Окамуру во время тайного голосования в парламенте. В то же время его соперник, представитель консервативного Христианско-демократического союза Ян Бартошек получил 81 голос.

После голосования Окамура моментально переизбрал на себя руководство Палатой депутатов и выступил с короткой речью.

"Уважаемые дамы и господа, благодарю за доверие и с нетерпением жду сотрудничества с вами всеми. Я принимаю избрание со всем смирением. Я очень ценю поддержку и, как я обещал в своей речи, я хотел бы, чтобы Палата депутатов функционировала хорошо", - заявил он.

Кто такой Окамура и что представляет собой его партия

Окамура - чешский бизнесмен и политик японского происхождения. Политическую карьеру начал в 2012 году, став сенатором. Без успеха баллотировался в президенты Чехии в 2013 году. Был фигурантом нескольких скандальных судебных процессов в Чехии, сменил несколько партий, пока не прибился к правопопулистам.

Окамура был фигурантом масштабного расследования в 2025 году, которое вела чешская полиция из-за его кампании на выборах в Европейский парламент. Тогда с него сняли неприкосновенность решение парламента. В августе 2025 года Окамуре предъявили обвинения, но выборы спасли его от уголовного преследования, поскольку неприкосновенность была восстановлена.

Сейчас, несмотря на свое японское происхождение, Окамура возглавляет правопопулистскую партию "Свобода и прямая демократия" (SPD). Партия, которую он возглавляет, выступает за запрет миграции и в целом настроена антиевропейски и антиукраински.

Политологи считают партию правопопулистской, хотя сама SPD заявляет, что она якобы "националистическая". Некоторые чешские СМИ считают, что SPD можно назвать "фашистской партией".