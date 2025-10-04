На выборах в Чехии посчитали почти все голоса: побеждает ли "чешский Трамп"

В пятницу и субботу (3-4 октября) в Чехии состоялись парламентские выборы. На сейчас уже подсчитаны почти все голоса и известно, какие партии войдут в новый парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал CT24 .

По данным сервиса, по состоянию на 18:57 подсчитано 97,13% голосов, а явка составила 68,78%. Согласно нынешним результатам, в новый парламент войдут 6 партий.

Лидером в этом списке является движение ANO - политсила чешского олигарха и экс-премьера Андрея Бабиша, который выступает против помощи Украине.

Следом за ней коалиция идет коалиция партий SPOLU действующего премьер-министра Петра Фиалы.

Итак, по состоянию на 18:57 результаты таковы:

у партии ANO - 35,15% (82 мандата);

SPOLU получает - 22,90% (51 мандат);

STAN имеет - 11,08% (22 мандата);

партия Pirati получила - 7,89% (16 мандатов);

SPD имеет - 7,89% (16 мандатов);

у Motoriste - 6,82% (13 мандатов).

Отметим, что по нынешним раскладам партия Бабиша побеждает и станет самой крупной в парламенте. Однако для большинства необходимо набрать 101 мандат.

С учетом нынешней ситуации, у ANO не будет столько человек, и этого не будет даже с учетом очевидной партией-союзником SPD.

Всего в парламент избирают 200 депутатов, и сейчас ANO и SPD совокупно могут иметь 98 мандатов.