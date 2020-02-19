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В Ірані заявили про сильне пошкодження "чорного ящика" літака МАУ

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 11:56
В Ірані заявили про сильне пошкодження "чорного ящика" літака МАУ
Фото: Амір Хатами (facebook-pers today)

Самописець спочатку спробують відновити

"Чорний ящик" українського пасажирського літака, збитого в Ірані минулого місяця, сильно пошкоджений. Про це заявив міністр оборони Ірану Амір Хатамі, передає іранське агентство Mehr.

Хатамі сказав, що влада попросила сектор оборонної промисловості допомогти з ремонтом "чорного ящика".

"Було вирішено спочатку завершити ремонт "чорного ящика", а потім спробувати розшифрувати його. В даний час вони зайняті ремонтом", - заявив міністр.

Раніше посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що Тегеран може передати "чорні ящики" українського літака авіакомпанії МАУ Україні чи іншій державі, якщо йому не вдасться самостійно їх розшифрувати.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив у технічній можливості України провести розшифровку "чорних скриньок" українського літака, який атакували іранській військові в січні.

РБК-Україна писало, що глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф підтвердив готовність Тегерана співпрацювати з Україною при розслідуванні обставин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

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