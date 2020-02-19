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Іран відмовився передати пошкоджений "чорний ящик" літака МАУ іншим країнам

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 13:37
Іран відмовився передати пошкоджений "чорний ящик" літака МАУ іншим країнам
Фото: Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Раніше в Ірані повідомили про сильному пошкодженні "чорного ящика" літака МАУ

Іран відмовився передати іншим країнам на розшифровку "чорний ящик" збитого в Тегерані літака "Міжнародних авіаліній України" незважаючи на сильні пошкодження. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф, передає Reuters.

За його словами, Іран має повне право самостійно займатися розшифровкою бортового самописця літака МАУ.

"Ми маємо право самі читати "чорний ящик". Ми маємо право бути присутніми при будь розшифровці. Якщо ми повинні дати "чорний ящик" іншим, щоб вони розшифровували його замість нас, то цього ми точно не зробимо", - заявив Зариф.

Нагадаємо, міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що "чорний ящик" українського пасажирського літака, збитого в Ірані минулого місяця, сильно пошкоджений. За його словами, самописець спочатку спробують відновити, а вже після будуть займатися розшифровкою.

Раніше посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що Тегеран може передати "чорні ящики" українського літака авіакомпанії МАУ Україні чи іншій державі, якщо йому не вдасться самостійно їх розшифрувати.

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