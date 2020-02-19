Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Нефьодова

Фото: Максим Нефьодов (РБК-Україна)

НАБУ перевірить інформацію про хабарі Нефьодова

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 11 лютого.

Згідно з документом, до Національного антикорупційного бюро 23 січня було подано заяву про можливе правопорушення групи осіб на чолі з колишнім заступником міністра економічного розвитку, а нині главою митниці України.

Мова йде про керівника Державної митної служби Максима Нефьодова.

За інформацією неназваного заявника, група осіб нібито систематично одержувала хабарі за поставки горючих і не сертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників.

Він також стверджує, що в результаті таких дій держава нібито понесла збитки на суму понад 40 млн гривень.

Сам голова митної служби в коментарі РБК-Україна заявив, що ця "справа" ініційована його недоброзичливцями.

"Бачу, що взагалі жодного компромату не можуть нарити на мене контрабандисти. Залишаються їм тільки відео з моїми танцями і класичні чорні інформприводи. Ось хтось написав кляузу, яку НАБУ відмовилося приймати через явну фейковість, а потім через суд зобов'язав внести до ЄРДР. Тепер це "новина", - додав Нефьодов.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Херсона викрили митників на систематичних хабарях.

В кінці січня на хабарі викрили головного інспектора запорізької митниці.